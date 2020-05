Antal bolag i konkurs per dag i maj 2020 spås uppgå till 21 företag per dag, jämfört med 20 bolag i konkurs per dag under 2019. Med andra ord ligger konkurserna på samma nivå som i maj i fjol. När det specifikt gäller konkurser inom restaurang- och hotellbranschen spår UC att konkurserna kommer att öka med 50 procent under maj månad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Färsk data från UC för maj månads första period indikerar dock att konkurserna avtar.

– Den första konkursvågen tycks ha avtagit. De första siffrorna i maj indikerar att den ökning av konkurserna vi såg i mars och april har lugnat ner sig. Många företag i besöksnäring och detaljhandel har fortsatt stora problem med lönsamheten just nu, men det har inte inneburit att de har gått i konkurs i någon större omfattning jämfört med förra året. Den första konkursvågen slog ut framförallt mindre företag inom hotell- och restaurangbranschen, även om några stora detaljhandlare också drabbades, kommentarer Richard Damberg, ekonom på UC i en skriftlig kommentar.

– De branscher som är hårdast drabbade är hotell- och restaurangbranschen. Branschsegmentet har en fortsatt hög konkursnivå och konkurserna spås fördubblas i maj jämfört med i fjol, även om konkurstakten mattas av, säger Richard Damberg.

Konkurserna i maj spås avta och inte öka lika kraftigt som mars och april. Enligt Konjunkturinstitutet basscenario faller Sveriges BNP med 7 procent i år.

– Varslen har nått tillverkningsindustrin och transportbranschen. Det indikerar att stressen ökar bredare bland fler företag längre fram. En kvalificerad gissning är att sensommaren blir en period av ökade konkurser. Med en ökad arbetslöshet är det extra viktigt att värna om konsumenterna från alla aktörer i samhället. Att undvika överskuldsättning är extra viktigt i ett läge där fler blir av med jobbet. Kreditbranschen bör vara återhållsam med konsumtionskrediter till riskgrupper i samhället så att vi inte hamnar i ett scenario av ökad överskuldsättning till följd av den rådande pandemin, säger Richard Damberg.

Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen spås öka med 50 procent i maj 2020 jämfört med maj 2019. Inga andra konkursökningar går att förutse för maj månad, utan antalet konkurser för maj 2020 spås ligga på samma nivå som i maj 2019.