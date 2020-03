Viruset kommer att blåsa förbi och ekonomin kommer att ta fart igen

Hela uppgången sedan Trump blev president är nu i praktiken borta. Inget börsfall har skett så snabbt som detta.

Coronaviruset är en sak - men det är den massiva nedstängningen av ekonomin som drar ner förväntningarna. Det finns bara en sak som kan läka detta, och vi är helt övertygade om att den medicinen också kommer att hjälpa och det är tid.

Sverige tycks välja en egen väg i bekämpningen av coronaviruset. Spelar regeringen rätt så kommer vi ut bland de första länderna på andra sidan. Om de spelar fel kommer de att få bära en stor skuld framöver. Även om regeringen och folkhälsomyndigheten inte talar klarspråk är det rätt uppenbart att Sverige och Storbritannien väljer en egen väg i bekämpningen av corona-viruset.

Eftersom vi ändå inte kan gömma oss, så är det lika bra att låta viruset skölja igenom populationen. Tanken är att när 60 procent har smittats, skapas en immunitet i samhället och viruset försvinner De asiatiska länderna spelar mer säkert och vill hålla nere sjukdomen till ett minimum för att spara liv.

Tillväxten för viruset hålls just nu tillbaka, vilket är en positiv faktor för den globala hälsoapparaten som hinner ta hand om merparten av de svårt sjuka. Nedsidan med detta är att för att hålla nere spridningen så måste hela världsekonomin ner på sparlåga.

Endera får viruset spridas i svag takt och vi blir successivt immuna, eller så får vi hoppas på ett snabbare genombrott för vaccin än de 12-18 månader som det just nu talas om.

Ett fungerande vaccin inom överblickbar tid är just nu den enskilt viktigaste faktorn för börsen. Under tiden tillämpar olika länder olika strategier och där särskiljer sig just nu Storbritannien och Sverige med att ha en politik som är mer inriktad mot att inrikta resurserna på spridning inom vården och mindre på att stoppa smittspridning inom samhället.

Vår initiala målkurs på S&P 500 med 200 veckors glidande medelvärde är uppnådd och överträffad. Man kan dra en linje från topparna 2016 och nå gårdagens botten. Alternativt går det att dra en horisontell linje och se att vi snart är tillbaka där Trump tillträdde som president.

Det är tydligt att coronaviruset slår in kilar mellan länderna och inte förenar dem. Detta trots att coronaviruset rimligen borde ses som en gemensam yttre fiende.

Innebär detta exit för Trump – som många på vänsterkanten nu ropar om? Det vet vi inte ännu men detta är också en period när folk kommer att ropa efter starka ledare. Vi saknar fortfarande den samordnade aktionen från G7 eller G20-länderna, men det är tydligt att coronaviruset slår in kilar mellan länderna och inte förenar dem. Detta trots att coronaviruset rimligen borde ses som en gemensam yttre fiende.

Vi väntar också på att de första bankerna och de första stora hedgefonderna ska bita i gräset, vilket i sig kommer att vara börspåverkande nyheter. Det enda vi vet är att vi inte ser någon botten ännu. Börsen håller helt enkelt på att ställa om sig till en mycket kraftig lågkonjunktur. Oavsett vad makroekonomer och bankernas privatrådgivare säger så kommer det en tuff period nu.

Konkurserna kommer att gå i taket, trots alla stöd.

Det enda som står på vår sida är tiden och det är också den allra viktigaste parametern. Viruset kommer att blåsa förbi och ekonomin kommer att ta fart igen, men från en lägre nivå. Tittar man på finanskraschen 2008-2009 så även efter att Fed smällde till med en bazooka och började stödköpa obligationer 2008-2009 så tog det ett tag innan det vände.

Ett tydligt tecken i utvecklingen var att USD försvagades av stöden. När USD försvagades började börsen stärkas. Det är den typen av tecken vi kommer att leta efter. Vi vill se en ny trend här, där USD faller mot övriga marknader. Korrelationen med börsen blir då avgörande.

En faktor som delvis glidit ur fokus är oljekrisen. Det vore ytterst vällovligt om Saudiarabien, Ryssland och USA kunde komma överens om ett nytt produktionstak för olja. Vi befarar att det är oljeländerna som just nu säljer alla typer av tillgångar för att hålla sig flytande. Om denna utförsäljning kunde minska, så kunde det även skapa lite litet lugn på marknaderna.

Anders Elgemyr

Managing Partner, Carlsquare

Bertil Nilsson

Senior Equity Analyst, Carlsquare