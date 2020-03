"Strunta i offentlig upphandling"

"Jag är ett stort fan av 'best practice', men man måste anpassa det till sina egna förutsättningar." Det skriver Gustaf Rentzog, vd för Söderberg & Partners, och presenterar sina förslag på lösningar för att komma vidare i coronakrisen.

Mycket tyder på att Kina har lyckats stoppa smittan. Det är en diktatur, men vi borde kunna anpassa deras metoder för en demokrati, som Sydkorea har gjort.

Mina förslag:

A. Tester. Det är tydligen brist på dem. Staten borde omedelbart gå ut och erbjuda entrepenörer – såväl import som tillverkning av dem – en möjlighet att sälja till staten. Strunta i offentlig upphandling! Den som levererar får betalt.

B. Appar. Staten borde efterfråga utvecklingen av en app som möjliggör följande: Den loggar GPS-position var du rör dig. Om någon testas positivt för covid-19 markeras den personen i appen. Appen letar efter alla som rört sig nära en sådan person och får ett meddelande i deras appar att gå hem och stanna där i två veckor, men primärt ombeds bege sig till olika testcenter.

C. Två val. Sitta hemma och slippa övervakning eller röra sig fritt och använda appen. Rör du dig fritt utan app aktiverat får du som i Norge dyra böter och till och med fängelse. Saknar du mobil erbjuds du en av staten.

Detta skulle funka och jag är säker på att det finns duktiga entrepenörer som tar fram en sådan här app på nolltid till Folkhälsomyndigheten. Politiskt är det ett enkelt beslut för alternativet är så mycket värre.

Just do it!

Gustaf Rentzog, vd, Söderberg & Partners