Så blir du en vinnare på krisen

Världsindex sjönk under februari med nästan 12 procent från toppen den 19 februari och under mars föll index ytterligare 21 procent innan världens börser återhämtade en del förlorad mark i slutet av månaden.

Aldrig någonsin har börsen fallit så mycket på så kort tid. Detsamma gäller återhämtningen från och med den 23 mars, som även den har varit historiskt snabb.

Det finns ett uttryck som direktöversatt lyder ”Under lågkonjunkturer återvänder aktier till sin rättmätiga ägare”. Tyvärr är det alltför ofta som aktierna flyttas från småsparare till en mer initierad person eller en institutionell ägare när det är kris och "rea på aktier”.

Offentlig statistik från Fondbolagens Förening visar att det varit så även denna gång. Svenskar har mest pengar i globalfonder följt av Sverigefonder när det gäller investeringar i aktiefonder. Fonder är ett populärt sparalternativ för småsparare och ett bra sätt att låta proffs göra aktieurvalet, medan institutionella investerare och andra större investerare i högre grad investerar direkt i enskilda aktier. Jag har gått igenom hur stora köpen och försäljningarna har varit varje månad de senaste tio åren och resultatet är nedslående. Mars månad i år har det överlägset största utflödet från globalfonder under hela tidsperioden. Det största inflödet under tidsperioden var i maj 2019.

Fondinvesterare köper dyrt och säljer billigt

Visst skulle det kunna vara så att försäljningarna främst skedde under de första dagarna i mars vilket räddade dem från ytterligare värdefall, men forskning visar tyvärr på att det generellt sett inte är fallet. Sedan 1994 har Dalbar publicerat lättförståelig kvantitativ analys av investerarnas beteende där de mätt effekterna av investerares beslut att köpa, sälja och handla in och ut ur fonder över både kort och lång sikt.

Rapporten från 2018[1] visar att den genomsnittlige fondinvesteraren skapat 5,3 procent mot jämförbart index 7,2 procent per år de senaste 20 åren och under de senaste tio åren har den genomsnittlige fondinvesteraren skapat 4,9 procent avkastning att jämföra med index 8,5 procent per år.

Slutsatsen är nedslående; den genomsnittlige investeraren har fått 27 procent lägre avkastning under de senaste 20 åren och investerarbeteendet har försämrats under de senaste tio åren så att den genomsnittlige investerarens portfölj utvecklats 43 procent (!) sämre än index.

Ett förenklat räkneexempel i kronor och ören visar att en investering på 1 miljon kronor under de senaste tio åren skapat 600 000 kronor i avkastning för den genomsnittlige investeraren medan index stigit med 1,3 miljoner kronor. Med ränta på ränta-effekt blir alltså konsekvensen att missad avkastning överstiger 50 procent. Det här resultatet speglar den genomsnittlige investeraren, inte själva investeringarnas resultat.

Studien visar tydligt att den genomsnittliga investeraren köper dyrt och säljer billigt och får därmed betydligt sämre avkastning än vad fondens verkliga avkastning är. Skillnaden brukar dessutom vara som absolut störst under kriser. Slutsatsen är att utvecklingen på förmögenheten är mer beroende av investerarnas beteende än av fondens resultat.

Det första irrationella beteendet är att hoppa från tuva till tuva, att sälja en fond som kortsiktigt utvecklats svagt och i stället köpa en fond som har utvecklats bättre med förhoppningen att resultatet ska hålla i sig. Dalbars undersökning visar att investerare i genomsnitt är investerade i en aktiefond i tre till fyra år, alltså betydligt kortare än en hel konjunkturcykel. Utmaningen är att lejonparten av även de absolut bästa fonderna på tio år har haft minst en treårsperiod när de har utvecklats betydligt sämre än snittet. En aktiv förvaltares överavkastning, eller alfa som det kallas, skapas stötvis och inte jämt över tiden.

Det andra största felet som medför att investerares portföljer över tid utvecklas kraftigt sämre än börsen är illusionen att tro sig kunna sälja på toppen och köpa på botten. I praktiken blir det tyvärr ofta tvärtom då det är oerhört svårt för de som inte har en tydlig strategi med sitt sparande att stå emot att sälja när värdet på portföljen faller kraftigt.

Problematiken är att rädslan växer i takt med börsfallet och är som störst på botten. Försäljningar görs då ännu oftare utan tanke på vad den långsiktiga strategin var från början. Utvecklingen går allt snabbare i samhället och på börsen. Börsnedgången under februari och mars var den snabbaste någonsin och uppgången därefter likaså, vilket gör det ännu svårare än förr att träffa rätt för den investerare som försöker träffa toppar och bottnar.

Inledningsvis är det viktigt att komponera ihop en portfölj som till lägsta möjliga risk skapar den avkastning du behöver för att nå dina uppsatta mål. Det vill säga bygga upp väldiversifierad portfölj. Det ger en portfölj som rör sig mindre än börsen men som fortsatt kan skapa en jämförbar avkastning över tid. Istället för att bara äga aktier kan en väldiversifierad portfölj till exempel innehålla bland annat marknadsneutrala hedgefonder, direktinvesteringar i fastigheter och private equity tillsammans med aktier. Flertalet tillgångsslag har en hög förväntad avkastning (och hög risk) över tid men de rör sig olika, vilket är precis det som sker nu. Samtalet om diversifiering blir lätt teoretiskt, speciellt när det sker i en uppåtgående marknad som vi sett de senaste tio åren. Det är dock i tider som dessa som beviset kommer och det blir tydligt att det faktiskt fungerar.

Nästa viktiga steg är att se till att inte gå i samma fälla som resten av marknaden, att sälja aktier när det är rea. Aktier är ofta den mest riskfyllda tillgången i en portfölj. När det blir oro på marknaderna faller ofta aktier mest och därför minskar andelen aktier i portföljen. Just då när rädslan är som störst och när många andra väljer att sälja aktier är det läge att fundera på hur långsiktig du är. Är du långsiktig är det i dessa tider du ska börja köpa aktier, dock stegvis och inte allt på en gång, för då blir både beslutet lättare och sannolikt resultatet bättre.

För egen del försöker jag invänta reor i största allmänhet (med mer eller mindre högljudda invändningar från min sambo som arbetar inom modeindustrin.) Försök tänka så även när det gäller dina investeringar – passa på att öka investeringen i aktiefonder när det tar emot som mest. Till skillnad mot många andra varor är det endast rea på aktier i genomsnitt vart tionde år och då gäller det att passa på.

Erik Lundkvist

Chief Investment Officer, Coeli