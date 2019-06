”Marknaden för kryptovalutor är en självklar del av framtiden”

Under 2017 exploderade marknaden, och de alternativa kryptovalutorna och ”utility tokens” framkom i stor skala. Det spelade ingen roll vad investerare köpte eftersom de flesta kryptovalutorna gick upp tusentals procent i pris. Medierna började skriva om marknaden och FOMO (Fear Of Missing Out) drev miljoner investerare in i kryptovärlden. Det är ovanligt att endast detaljhandelsinvesterare driver en marknad, men så var det med kryptovalutor. Under slutet av 2017 tog sköt marknaden i höjden och det totala marknadspriset uppgick till 830 miljarder dollar och bitcoin nådde 20 000 dollar per mynt.

Men 2018 är en helt annan historia. Marknaden föll från de höga nivåerna på 830 miljarder dollar till 100 miljarder dollar. Ett fall på 87 procent. Hur är det möjligt och vad har drivit marknaden lägre?

Först och främst kommer allt som kommer upp också ner. Marknaderna rör sig i cykler, och en uppgång på tusentals procent är inte hälsosamt. Spencer Bogart, en chef på Blockchain Capital, sa att allt som går upp tenderar att gå lite för mycket. Det motsatta är också sant. Marknaden gick upp för mycket, och infrastrukturen var inte färdig än. Lagstiftande organ började titta på kryptomarknaden med allt större intresse och har börjat skapa regelverk kring det.

Annons

Annons

Infrastrukturen blir dock allt bättre, vilket speglas i de senaste månadernas stigande prisutveckling.

Bitcoin fann en botten runt 3 100 dollar i slutet på 2018 och har skjutit i höjden sedan dess. Den största kryptovalutan sköt upp hela vägen till 9 000 dollar. Många ställer sig frågan vad som drivit prisutvecklingen och svaren är till viss del tvetydiga.

Först och främst är marknaden fortfarande liten vilket innebär att det inte behövs mycket kapital för att driva priset högre. För att sätta det i perspektiv så skulle Apple kunna köpa hela kryptomarknaden eftersom dess marknadsvärde endast ligger runt 200 miljarder dollar. Det betyder att enbart några få stora spelare kan driva upp priset om dem bestämma sig för att köpa. Varför skulle nytt kapital komma in?

Sedan priset för bitcoin besökte 20 000 dollar är det mycket som har hänt och infrastrukturen runt kryptovalutor har aldrig varit bättre.

Institutioner börjar släppa allt fler produkter på marknaden. Fidelity och TD Ameritrade är två exempel av institutioner som hanterar väl över 7 triljoner dollar på daglig basis, och de öppnar upp kryptorelaterade tjänster till sina kunder. Välkända företag som Starbucks och Wholefoods med flera, i USA, öppnar sina dörrar och börjar acceptera kryptovalutor som betalningsmedel. Tysklands näst största bank, Böerse Stuttgart kommer börja erbjuda kryptotjänster inom en snar framtid. Ett sista exempel är Bakkt, en plattform som skapats av Intercontinental Exchange, som äger NYSE, kommer lanseras under sommaren. Tanken med plattformen är att sänka barriärerna för leverantörer, företag och privatpersoner att delta i den digitala revolutionen.

Det har således varit många positiva nyheter den senaste tiden och dessa kan ha drivit marknaden på kortare sikt. Ska tillväxten öka måste också antalet användare öka, och det är den infrastrukturen som faller på plats framför våra ögon. Blockkedjan och kryptovalutor är här för att stanna och det har aldrig sett bättre ut.

Det är även möjligt att priset drivs upp på grund av att en av de största händelserna i kryptovärlden inletts - Blockchain Week i New York och CoinDesks Consensus 2019.

Till huvudtalare i år hör FedExs Fred Smith, Fidelitys Abigail Johnson, Twitter och Squares Jack Dorsey, Jay Clayton som är ordförande för US Securities Exchange Commission samt USA: s presidentkandidat Andrew Yang

"Möjligheten till stora kryptorelaterade nyheter från några av världens största företag kommer att vara en del av det som driver Bitcoins pris uppåt”, säger Simon Peters, en analytiker vid eToro.

Alla bitar faller på plats. Om bitcoin såg sina sista dagar skulle de nämnda stora spelarna inte ge sig in på marknaden. Marknaden ger oss en ny chans att komma in till låga priser. Det skulle vara oroande om marknaden föll och att ingen utveckling skulle ske. Då skulle det finnas en anledning. Nu växer marknaden dock varje dag och precis som internet som vi använder idag, kommer blockkedjan och kryptovalutor sannolikt att ha en stor roll i vår framtid.

Dennis Sahlström, kryptoentreprenör på Mirami Investments AB