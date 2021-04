De befintliga finansiella systemen funkar enbart för några få och när världen blir allt mer global, allt mer tekniskt effektiv och när miljontals bolag och miljontals människor inte hjälps av de nuvarande finansiella systemen då öppnas dörren för alla som har vision, mod, ambition och energi nog för att skapa nya bolag, nya verktyg eller nya metoder.

Det är ingen slump att krypto- och crowdfundingindustrin har en rejäl uppåttrend. Det är ingen slump att Coinbase noterades i onsdags och nådde nästan 100 miljarder USD i börsvärde och har mer än 65 miljoner användare. Och då är frågan, om det inte är en slump, vad är det som pågår? Hur kan exempelvis en bitcoin vara värd över 60 000 dollar styck då den var värd en bråkdel för mindre än tio år sedan?

Det som just nu händer världen över är ett brett paradigmskifte lett av digitaliseringsvågen som startades av de första pinonjärerna under 90- och 2000-talet.

Det som just nu händer världen över är ett brett paradigmskifte lett av digitaliseringsvågen som startades av de första pinonjärerna under 90- och 2000-talet. Men adderat till det kommer frustrationen hos miljontals vanliga människor, bolag och projekt som ingen lyssnar på eller ser, för att finansvärlden enbart ser likasinnade. Om du desstuom lägger till en så kallad coronafrustration samt det faktum att pandemiåret 2020 rejält accelerade digitalsieringen hos många bolag och individer och dessutom de positiva sentimen inför blockchainlösningar samt positiva sentiment från lagstiftare världen över, då börja man se trender mot en så kallad ”perfect storm”.

En perfect storm är när flera faktorer samverkar och vi ser flera faktorer som samverkar just nu i det jag kallar ”den andra fintech-vågen”. I denna andra våg ser vi Coinbases supernotering, PayPal som börjar tillåta cryptovalutor hos miljontals e-handlare, Reddit-fighten mot de hedgefonder som tog position mot Gamestop samt lanseringen av flera nydanande tekniska plattformar såsom tokenized crowdfunding eller simpliefierad aktie- och assethandel hos exempelvs Robinhood.

Men det är fortfarande komplext att köpa kryptovaluta för gemene man. Det är fortfarande svårt att ta in finansiering på andra sätt än genom affärsänglar och VC:s. Det är fortfarande svårt att bygga globla bolag när banker skär orimligt i transaktioner. Det är forfarnde svårt att förstå alla nya trender och buzzwords såsom DeFI, NFT, etc etc. Därför är denna ”andra våg” extremt intressant att hålla ett öga på, eller ta del av eller doppa en tå i, men det vi alla bör förbereda oss inför samt börja förbereda våra bolag inför eller driva projekt och bolag inför är den ”tredje vågen”, den våg som leder till massadoption och när hundratals miljoner användare har förstått de nya systemen, där entrey points är lägre och vi ser både bred acceptans och använding av de nya finansiella verktygen och systemen.

Det är denna tredje våg som på riktigt är ett paradigmskifte. Denna tredje våg kan vara runt hörnet eller tio år från idag och de flesta styrelser och ledningar bör redan idag fundera på om det vill ta del av, leda eller titta på när det paradigmskiftet slår igenom.

Daniel Daboczy

Vd för crypto advisory firman Technicorum samt projektledare av tokenized crowdfunding genom TheTechLauncher.