Här är Sveriges mest prisvärda laddhybrid för familjer

Aktiv filövervakning

Autobroms, kamerabaserad

Backkamera

e-Call

Parkeringssensorer fram & bak

Varning för vägs slut

Automatiskt avbländbar innerbackspegel

12,3" digitala urtavlor

8" pekskärm med SYNC3, navigaton & DAB

Ambient lightning, stämningsbelysning

DEATC, två-zons klimatanläggning

Elektrisk handbroms

Farthållare med speed limiter

FordPass Connect

Främre armstöd

Höjdjusterbara framstolar med svankstöd

Instegslister fram

Nyckelfritt låssystem

Trådlös mobilladdningsplatta

USB-laddare i baksätet

Valbara körlägen

17" aluminiumfälgar

Bakre lampor och varselljus i LED

Dubbla synliga avgasutblås

Elinfällbara sidospeglar med markbelysning

Kromad grill

Regnsensor

Takreling, silver

Uppvärmbar vindruta

Bränsledeklaration blandad körning Kuga Plug-In Hybrid: 1,4 l/100 km, CO₂ 32 g/km. Ford Kuga EcoBlue 190 hk AUT AWD: 5,5-5,7l/100 km. CO2 150-153g/km. (WLTP) Miljöklass Euro 6d-temp. Garanti gäller 5 år eller 10 000 mil.

*Aftonbladet Plus 24/2 -21. **Erbjudandet gäller Kuga Titanium Plug-In Hybrid 2,5l 225 hk (ord.pris 447 200 kr). Månadskostnaden baserat på 1000 mil per år, max period 36 månader. Lokalt serviceavtal ingår. Fri Ford försäkring ingår i sex månader för privatleasade bilar ordertecknade mellan 1/4 - 31/5. Kostnader för skatt och vinterhjul tillkommer. Lokala avvikelser kan förekomma. Återförsäljaren garanterar restvärdet. Gäller lagerbilar som är ordertecknade av kund senast 30/6 2021. Rekommenderad kampanj och gäller endast hos de Fordåterförsäljare som deltar i kampanjen. En rörlig leasingavgift, uppläggningskostnad 695 kr samt 60 kr i administrationsavgift tillkommer. Priset gäller endast vid finansiering via Ford Finans. Med reservation för felskrivningar och prisändringar.