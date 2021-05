Därför måste dagens CFO:er anta en ”scrum-mentalitet”

En modern ekonomichef förväntas ha fakta samt insikt och förmågan att utläsa vad som komma skall och den moderna beskrivningen av en CFO:s arbetsuppgifter och kompetenser är en del av en bredare förändring i det övre ledargarnityret på en arbetsplats. Som IT-chef måste man vara mycket mer än en person som är duktig på att fixa och hålla datacentrets lampor tända. En HR-chef är inte bara en rekryterare utan är även den person som ser till att människor är på rätt plats, hjälper dem att känna sig behövda, sätta mål och leverera sitt bästa jag. Alla chefer måste arbeta tillsammans och förstå vad som händer på sina kollegors avdelningar – det räcker med att titta på hur nära en försäljningschef och marknadschef arbetar för att förstå detta.



Precis som progressiva IT-avdelningar använder sig av agila snabbspår för mjukvaruutveckling och projektledning, menar jag att moderna ekonomichefer måste anta en “scrum-mentalitet” för att optimera för affärsplanering, innovation och produktutveckling. Ju större extern osäkerhet desto mer angeläget är behovet av att planera, men precis som i ett scrum-projekt måste planerna vara iterativa, snabba, uppdelade i mindre bitar, med förmågan att kurskorrigera, demontera och montera om i farten.



Vi kan heller inte existera i ett vakum, chefer på ledningsnivå behöver föra ut sina insikter och beslut i hela organisationen. Ekonomichefen behöver kanske inte alltid göra sin röst hörd, men de måste ha ett helikopterperspektiv kring vad som händer.



Allt sker snabbare än någonsin, inte minst när det kommer till affärer. Informationsflöden rör sig i realtid, nya startups växer sig starka och konkurrenter dyker oväntat upp från angränsande marknader. Man måste våga satsa mer på användarupplevelser och använda sociala verktyg för att samarbeta.



Det som Bill Gates en gång kallade “business at the speed of thought” återspeglas i dagens programvara där företagsapplikationer nu ser annorlunda ut beroende på roll och aktivitet, och en framväxande insikt att det bästa användargränssnittet är kanske helt enkelt att inte ha något användargränssnitt alls. Istället ska programvaran komma direkt till användaren som en smart digital assistent. Koden gör det hårda arbetet och du som användare godkänner åtgärder likt en portvakt.



En ekonomichef måste fortfarande vara förnuftets röst i styrelserummet och säga till om man är på väg att fatta felaktiga beslut, eller om man tolkat finansiella rapporter eller prognoser fel.

De måste ha ett färdigt svar när oväntade händelser inträffar – en global pandemi inräknat. Men ekonomichefer måste också vara en lagspelare och coacher, som stöttar de strategiska målen och lusläser siffrorna för att identifiera nya möjligheter som andra kanske inte ser.



För att göra detta måste man fortsätta vara nyfiken kring hur saker och ting fungerar och hur man kan få dem att fungera bättre. Det innebär att lämna kontorets trygga miljö och spendera tid med människor som inte arbetar med ekonomi. Det lämnar utrymme för en mer dynamisk inställning när vi väntar på nästa twist som livet ibland kan ge oss.



Adam Kamal

Försäljningschef, Unit4