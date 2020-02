Åtgärder kopplade till penningtvätt via kryptovalutor missas

Kriminella växlar allt oftare in sina kryptovalutor till "vanliga" valutor. Rätt enkelt och går på så sätt obemärkta förbi det finansiella systemet. Detta också i Sverige. Det skriver Sven Martinsson, grundare och vd,Valega Chain Analytics.

Vi som aktivt jobbar med att förebygga penningtvätt kopplade till kryptovalutor ser ett tydligt mönster och det är att kriminella allt oftare växlar sina kryptovalutor till "vanliga" valutor (SEK, EUR, USD etc.) Rätt enkelt och går på så sätt obemärkta förbi det finansiella systemet. Detta också i Sverige.

Valega Chain Analytics gjorde en anonym undersökning vilket bestod av att fråga drygt 150 finansiella institutioner runtom Europa ifall de under sin onboardingprocess för nya kunder, det så kallade Know Your Customer (KYC) – frågar kunden om de äger "digitala tillgångar” eller har verktyg för att övervaka större monetära transaktioner (OTC) kopplade till kryptovalutor.

Inte en enda av de bolag som fick frågan kunde svara "ja” på den frågan.

Detta är en enorm risk för finansiella institutioner då vissa transaktioner kan vara direkt kopplade till finansiering av terrorism, människohandel eller penningtvätt. Det betyder helt enkelt att det saknas kunskap om hur decentraliserad data och dess transaktioner kan användas effektivt för att skapa en bild på kunden och i sin tur marknaden.

Det är dock viktigt att poängtera att bedrägerier inom kryptovalutor i dag är minimala i jämförelse med den etablerade finansbranschen. Folk inom krypto är ofta nyfikna människor som vill handla inom denna bransch som är värt flera hundratals miljoner. Trots att antalet bedrägerier ökar, kan vi se att skurkarna håller sig till endast drygt 5 procent av alla transaktioner som sker enligt vår data.

Anledningen till detta är den transparens som finns inom blockkedjan. Då kryptovalutorna hanteras av ett decentraliserat organ, alltså inte en enda specifik central organisation utan av flera olika kommunikationspunkter globalt som måste kunna läsa öppen data, betyder det att allting kan analyseras och all data mellan transaktioner finns tillgängligt för allmänheten bara man vet var man skall titta.

För oss som jobbar med att analysera transaktioner i realtid byggs en större bild på hur situationen ser ut. Där kan vi se mönster och kopplingar, vilket tillåter oss att veta hur transaktionen utförs samt ifall de verkar suspekta.

Vi analyserar alla adresser inom bitcoin (adress är som ett bankkontonummer) och har gjort över 200 miljoner kopplingar till olika organ, företag och handelspunkter för att definiera en risk på varje adress. Kryptovalutaväxlare använder sådana verktyg för att säkerhetsställa att de agerar enligt lagen samt för att veta var transaktionerna kommer från.

Nyligen har vi sett en stor ökning av bedrägerier i form av Ransomware (utpressningsvirus) mot företag – inte minst i Sverige – och där kan en bedragare be om en hel del pengar som då betalas ut i bitcoin. Många företag betalar i hemlighet ut de stora summorna för att slippa problemet samt för att skydda sin image. De förstår inte att företag som vi kan hjälpa dem hitta fram till källan för bedrägeriet samt också erbjuda polisen tillräckligt med data så att de kan utföra sina jobb. Kunskapen saknas hos många.

Så småningom kommer vi att kunna utföra ordentliga och korrekta analyser i realtid hos bankerna också för att förhindra penningtvätt och andra former av bedrägerier. Det är dock en seg process som kräver bankernas och andra fintechs samarbete.

Processen har påbörjats men går som sagt segt. Det är viktigt att veta att systemen existerar och är effektiva och kan till och med hjälpa polisen, skatteverket och andra statliga organisationer att ha koll på hur situationen ser ut samt för att genomföra förundersökningar när det behövs.

Med de nya regleringarna som finns sker innovationer konstant och detta är positivt för hela branschen och för den nya ekonomin som växer fram genom decentraliserade system. Det kan tillåta bankerna att istället för att säga "nej" på grund av rädsla, ta in den nya ekonomin och säkert även tjäna en slant på det. Det rapporterades för några veckor sedan att 40 banker i Tyskland ansökt om licens för att hantera bitcoin. Det är ingen slump, utan en indikation på vart marknaden är på väg.

I Finland har företag som Prasos och LocalBitcoins (växlingsbolag) visat stora framsteg i hur man samarbetar med statliga organ för att nå en effektiv lösning på hur kryptovalutor kan integreras till vardagen. I Sverige ser vi företag som Safello (bitcoinåterförsäljare) som jobbar aktivt med att försöka hitta nya sätt att stoppa kriminella. Lösningarna finns, analysverktygen finns, det krävs bara en liten knuff från staten och finansbranschen för att uppdatera de befintliga system vi har idag för att bemöta kommande EU regleringar och finansiella trender.

Sven Martinsson

Grundare och vd,Valega Chain Analytics