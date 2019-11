"Vi ser glädjande hur allt fler bolag inom allt fler branscher vänder sig hit för kapital. Men trots det så är marknaden fortfarande just det – väldigt grön." Det skriver Nina Ahlstrand Head of Sustainable Finance DNB och Elisabeth Beskow CEO DNB Northern Europe. Foto: DNB//Jenny Kumlin

Är den gröna obligations-marknaden för grön?

Det är mindre viktigt om en obligation stämplas som ljus- eller mörkgrön. Oavsett nyans så skapar det ökad transparens för investerarna som i slutändan ska avgöra vad de önskar finansiera. Det skriver Nina Ahlstrand, Head of Sustainable Finance DNB och Elisabeth Beskow, CEO DNB Northern Europe.

Det har nu hunnit gå tolv år sedan den första gröna obligationen emitterades av den Europeiska Investeringsbanken, men det är först på senare år som volymerna börjat ta fart. 2019 har utvecklats starkt och är redan ett nytt rekordår.

Hittills i år är cirka 1 procent av emitterad volym i den globala obligationsmarknaden hållbar, vilket innefattar green, social och sustainability bonds. I Norden är siffran cirka 5 procent, varav nästan allt är inom gröna obligationer. På DNB har vi hittills i år varit med och emitterat drygt 35 miljarder i hållbara obligationer.

Proaktiva investerare med starkt fokus på hållbarhet, framför allt i Sverige, har resulterat i att Norden är en av de mest aktiva regionerna när det kommer till gröna obligationer. Här passerades förra årets volym redan under juni månad.

Emitterade volymer hållbara obligationer globalt (miljarder EUR)

Emitterade volymer hållbara obligationer i Norden (miljarder EUR)

Gröna obligationer innebär att kapitalet är öronmärkt för miljömässigt hållbara investeringar. På så vis får investerare mer insyn i vad deras pengar är med och finansierar. Den höga nivån av transparens har gjort gröna obligationer populärt bland den växande skaran investerare som önskar ha en hållbarhetsprofil.

Det är inte svårt att förstå varför den gröna obligationsmarknaden växer. Vi ser glädjande hur allt fler bolag inom allt fler branscher vänder sig hit för kapital. Men trots det så är marknaden fortfarande just det – väldigt grön.

För att nå de ambitiösa klimatmålen krävs en omfattande och snabb omställning. Gröna obligationer har hittills framför allt finansierat projekt som redan är i mål. Men det finns också ett stort intresse för att vara med och finansiera resan – från brunare till grönare. Vi behöver bidra till att sektorer som traditionellt setts som förorenande investerar i grönare teknik.

I dagsläget står industrin, inklusive transportsektorn, för endast 4 procent av den gröna obligationsmarknaden. Sektorer såsom shipping, olja och gas och tillverkande industri lyser i princip med sin frånvaro – trots att bolagen ofta har ambitiösa målsättningar för att minska sin negativa påverkan på miljön.

Vi ser nu begynnande tecken på att marknaden ändras.

Från EUs håll har man under ett drygt år arbetat med att ta fram ett klassificeringssystem, för att definiera miljömässigt hållbara investeringar. Målsättningen är enkel – att se till att kapitalet flyttas för att nå Parisavtalet. Vägen dit kan vara desto svårare. Här krävs tydliga och enkla definitioner av vad som är grönt, men också incitament för att ta klivet från brunare till grönare. För att citera Storbritanniens centralbankschef Mark Carney under FNs klimatmöte i New York förra veckan – vi behöver 50 nyanser av grönt.

Långsiktiga lösningar behövs för att begränsa klimatförändringarna, men under resans gång kan även kortsiktiga alternativ vara nödvändiga. Det är mindre viktigt om en obligation stämplas som ljus- eller mörkgrön. Oavsett nyans så skapar det ökad transparens för investerarna som i slutändan ska avgöra vad de önskar finansiera.

Marknaden för hållbara obligationer bör vara öppen både för de bolag som redan är i mål men också för de som har ambitiösa planer på att komma dit.

Nina Ahlstrand

Head of Sustainable Finance DNB

Elisabeth Beskow

CEO DNB Northern Europe.