De tecknade Klarnas nyemission på 1 miljard

Det rapporterar Di Digital.

Aktiekursen i rundan låg på 1 640 kronor per aktie, vilket sköt upp Klarnas värdering till 32 miljarder kronor. Enligt Bolagsverkets handlingar, inskickade av Klarna, är en del av nyemissionen nu registrerad. Här är alla registrerade investerare:

Back in Black Capital Limited

Lundin-familjens, Avito-grundarna och investeraren Per Brilioths Guernsey-registrerade bolag Back In Black Capital tecknade 3086 aktier för 5 Mkr.

Brightfolk A/S

E-handelsmiljardärden Anders Holch Povlsens ägarbolag tecknade Brightfolk 121 951 aktier, enligt handlingar hos Bolagsverket. Det innebär en investering på 200 Mkr.

Filip Engelbert och Jonas Nordlander

Avito-grundarna går de tungt in med privata pengar i Klarna och tecknar 62 206 aktier till ett värde av 102 Mkr vardera.

H&M Fashion AB

Svenska modejätten investerade 9 miljoner kronor för 5736 aktier.

Harvest Claro LLC

Amerikansk fond från VC-bolaget Harvest Capital, baserade i San Fransisco. Investerade 37 Mkr i Klarna.

JFT Holding

Daniel Wellington-grundaren Filip Tysanders ägarbolag går in med 52,5 Mkr när han tecknar ytterligare 32 030 aktier i Klarna.

Justin Drees

Klarnaveteranen som gick till iZettle där han blev produktchef och sedermera styrelsemedlem i iZettle Capital har sedan tidigare drygt 1000 aktier i Klarna. Nu köper han ytterligare 610 aktier för drygt miljon kronor.

Victor Jacobsson

Klarnas medgrundare äger sedan tidigare 7 procent av bolaget genom eget namn. Nu går Victor Jacobsson in genom bolag med 47,3 Mkr och tecknar 28 863 aktier.

Niklas Adalberth

Tredje Klarna-medgrundaren äger sedan tidigare en mindre del av bolaget. Nu tecknar han 25 390 aktier genom sitt ägarbolag Sunnersta Invest AB till ett pris av 41,6 Mkr.

Tommy Palm

King-veteranen och spelgurun Tommy Palm ägde vid årsskiftet 2500 aktier i Klarna. Nu tecknar han ytterligare 2500 för 4,1 Mkr.

Kool Investment

Investeringsfond som vid årsskiftet ägde 2,5 miljoner aktier. Nu tecknar Kool Investment 76 096 aktier till ett värde av 124,7 Mkr.

Northzone

Gick 2015 in i Klarna i en större affär. Nu lägger VC-bolaget in 9,4 Mkr in Klarna.

Sequoia

Riskkapitaljätten klev in i Klarna redan 2010 och är storägare. Nu Sequia teckna 145 752 aktier till ett totalt pris på 239 Mkr.

Tengelmann Ventures

Tyskt VC-bolag som vid årsskiftet ägde 277 801 aktier, motsvarande 1,40 procent av Klarna. Tecknar 8257 aktier för 13,5 Mkr.