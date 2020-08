Därför omfamnar storbankerna big tech just nu

Det sker en snabb digital omställning av banksektorn och den som inte är på tåget riskerar att bli omsprungen.

– Bara under senaste två-tre månaderna har det hänt tre stora saker som visar hur bigtech driver transformation inom financial services, säger Stephan Erne, digitalchef på Handelsbanken.

Med big tech avses de globala jättarna på digitalisering och molntjänster som Google, Amazon, Apple, Facebook och Microsoft.

Det första exemplet är att Deutsche Bank har ingått ett partnerskap med Google, vilket offentliggjordes den 7 juli.

– Det är dessutom på den högsta nivån, mellan vd:arna, poängterar Stephan Erne.

Partnerskapet berör hela IT-stacken, alltifrån kundintegrationen till hur man bygger produkter och förbättrar samarbetet mellan medarbetarna till kärnbanksplattformen som ska byggas på molnlösningar.

– Clouddelen handlar inte bara om teknik utan också om hur man skapar helt nya affärsmodeller, bankens agila transformation och ett ekosystem av samarbetspartner där drivkraften är värdeskapande användning av data.

Den andra milstenen är att brittisk-asiatiska storbanken HSBC har ingått ett liknande strategiskt partnerskap fast med Amazon Web Services för deras transformation av kundnära system. Det blev offentligt den 15 juli. Banken har redan ett partnerskap med Google fokuserat på användning av data.

I juni annonserade dessutom Goldman Sachs ett partnerskap med Amazon för sin privatmarknadsdel Marcus.

– Marcus erbjuder via Amazon lån till småhandlare. Amazon vet precis hur handlarna mår och kan ge bra kreditdata till Marcus, säger Stephan Erne.

Som det ser ut nu står striden om bankernas gunst mellan Google och Amazon. Men strax bakom lurar de äldre bigtechbolagen IBM och Microsoft.

De är övertygade om att Amazon förr eller senare kommer att bli deras konkurrent.

Stephan Erne, som är tysk med bakgrund i telekombranschen inom såväl Deutsche Telecom som Ericsson, pratade själv med Deutsche Banks innovationschef i förra veckan för att få inblick i resonemangen.

– De gick ut i en upphandling till alla de stora, men en anledning till att de valde Google är att de uppfattar dem som riktiga "techies", att de ligger mer i framkant tekniskt, särskilt inom data. De är också övertygade om att Amazon förr eller senare kommer att bli deras konkurrent.

Amazon är ett av världens ledande teknikföretag genom Amazon Web Services och en favorit inte minst bland många fintechbolag. Men basen är försäljning av varor till konsumenter. Bolaget är sedan länge starkt i såväl Tyskland som Storbritannien och etablerar sig nu med en dedikerad svensk del. Innebär det ett ökat intresse också för svenska banker? Det är ganska troligt.

I USA har 82 procent av hushållen Amazon Prime, Amazons premiumtjänst som ger extrasnabb hemleverans och medlemskap i en lång rad strömmade medietjänster. Det är långt större andel än de hushåll som skaffade julgran (77 procent) eller röstade i det senaste presidentvalet (55 procent).

– Deras marknadsmakt att ta över kundrelationen gör dem enorma. Det skulle inte vara svårt för Amazon att också lägga till banktjänster, säger Stephan Erne.

Vi tror helt klart själva på en multicloudstrategi.

Samtidigt har IBM:s nya vd gått ut med att företaget investerar 1 miljard dollar för att snabba på sin molnstrategi. Vd:n var tidigare företagets molnchef. Franska storbanken BNP Paribas skrev i slutet på juli på ett stort avtal om just IBM:s molntjänster för finanssektorn. IBM talar sig varm för hybridmoln – där man blandar lokalt installerad IT med outsourcad IT över internet. Det passar bra med IBM:s historik som leverantör av stordatorer, som inte minst de nordiska storbankerna är stora användare av.

– Nu pratar många om multicloud, för att inte lägga alla ägg i samma korg. Vi tror helt klart själva på en multicloudstrategi. Vi har IBM, vi har Microsoft som är ledande på samarbetsplattformar och vad gäller enkla konsumerbara tjänster är Amazon ledande. Salesforce är ledande på CRM, säljstödsstystem, och vi testar dem i vår danska och holländska del. Vi pratar så klart också med Google.

Teknikleverantörerna är inte sena på att haka på och tävlar nu om vem som har den bästa plattformen för att hantera ett myller av molnlösningar – vad man kallar multicloud orchestration.

Kommer ni att satsa på det?

– Nja, området är fortfarande ganska nytt. Google lanserade en plattform för två år sedan, men vi tycker att det behöver mogna lite till. Väljer vi fel finns risk för en lock-in-effekt.

Sverige som har en hög IT-mognad ligger samtidigt efter vad gäller molntjänster.

– Tyskland och Storbritannien ligger före. Ändå tycker banker i UK att deras finansiella regelverk är starkare än våra. Banker som HSBC och Barclays har mycket mer cloudtjänster än svenska banker, säger Stephan Erne.

En anledning till det är skandalen kring Transportstyrelsen för tre år sedan.

– Själva tror vi absolut att cloud är en möjliggörare för mycket av den transformation som vi har framför oss. Resan är redan i full gång, men vi går inte in i en big bang utan testar och utvärderar.

Det är för många möjlighetsbollar i luften.

Det är mycket som ska funka inte minst vad gäller regulatoriska krav och interna etiska riktlinjer om hur kunddata hanteras.

För närvarande testar Handelsbanken Amazons molnlösningar på dotterföretaget Ecster, ett betaltjänstföretag som påminner om Klarna.

– De kör en AWS-lösning nu. Det funkar bra och ger absolut mersmak.

Stephan Erne ser en tredje riktigt stor händelse som har inträffat under sommaren. I början av augusti gick åtta banker i USA samman för att använda Googles gränssnitt i Google Pay utåt mot kund. Det gäller bland annat den spanska storbanken BBVA:s amerikanska del.

– De co-brandar det Google plus BBVA.

Men blir det inte väldigt likt om alla använder samma gränssnitt?

– Jag tror att det finns stora möjligheter att differentiera sig. Det går att göra på alla möjliga sätt. Vi vill göra det genom att visa extra omtanke om våra kunder även i digitala kanaler och skapa en kombination av både digitala tjänster och personliga möten.

Stephan Erne tror dock att det dröjer innan svenska banker börjar använda Googles gränssnitt eftersom vi har en annan marknad och högre digital mognad än exempelvis Tyskland och USA.

Andra spelare att hålla koll på är Facebook samt kinesiska Alibaba och Tencent. Facebook gick åtminstone initialt på pumpen med sitt blockchainförsök för Swish-liknande direktbetalningar via Libra, bland annat av regulatoriska skäl.

Alibabas Alipay är enormt i Kina, men kinesiska bolag har en generell backlash just nu i och med handelskriget med USA och farhågor om att den kinesiska staten kan komma att missbruka företagens användardata.

En sak är klar – bankerna kommer att jobba på fler partnerskap med teknikföretag snarare än färre.

– Möjligheterna med digitalisering för finansbranschen är enorm. Mer så än ett hot. Men komplexiteten är samtidigt enorm. De flesta banker har insett att de inte mäktar med det själva. Det är för många möjlighetsbollar i luften, säger Stephan Erne.