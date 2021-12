Därför har SEB timslånga köer: ”Stigande efterfrågan på banktjänster”

”På grund av högre sjukfrånvaro har vi just nu begränsad bemanning”, säger den inspelade rösten till alla som ringer SEB:s kundtjänst. Istället hänvisas kunderna till att själva försöka lösa sina ärenden via webben eller bankens mobilapp.

När Realtid just idag provringer så är väntetiden hos SEB ungefär 30 minuter, men läsare rapporterade att köerna häromdagen var flera timmar långa.

– Det stämmer att vi just nu har längre väntetider än normalt när kunder ringer oss, vilket beror på att vi just nu har högre sjukfrånvaro än vanligt. Den ökande smittspridningen av covid-19 och andra säsongsbetonade sjukdomar som vi nu ser i samhället drabbar även oss. Vi gör allt vi kan för att försöka korta väntetiderna, och beklagar att våra kunder får vänta längre än vanligt just nu, säger Niklas Magnusson, pressansvarig på SEB, till Realtid.

Samtidigt avslöjar de långa köerna den strukturella förändring som håller på att ske då kundbesöken flyttar från bankdisk till telefonbank. SEB har bland annat mött detta genom nyrekrytering.

– Vi har under lång tid, särskilt under pandemin, sett ökad trafik både till vår telefonbank och till våra digitala kanaler eftersom allt fler kunder väljer att sköta sina bankärenden via telefon eller digitalt. Vi har under året också nyrekryterat till våra telefonbanker i Göteborg, Sundsvall och Malmö för att försöka möta upp den stigande efterfrågan på banktjänster via telefon, säger Niklas Magnusson.