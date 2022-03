Därför är det smart att hyra konst till kontoret

WAY Gallery Sthlm lanserar hyrtjänst av konst.

Att hyra möbler och växter till sin arbetsplats är för många idag en självklarhet. Varför inte också hyra konst? Det är dessutom avdragsgillt.

Företag hyr det mesta idag såsom växter och möbler. Varför inte hyra konst? Så tänkte vi på WAY Gallery Sthlm och därför lanserar vi nu WAY Wall – en hyrtjänst för konst till kontoret. I hyrtjänsten ingår ett antal verk som ni kan byta ut en gång per år samt leverans, upphängning och försäkring. Det går även bra att boka en konsultation om du är nyfiken på hyrtjänsten. Både konsultationen och hyrtjänsterna kan du köpa i Realtids webbshop Realtid Selected. I shopen kan du också köpa fina prints från WAY Gallery Sthlm till ditt hem.

Konsten är den avgörande pusselbiten och pricken över i:et för en trivsam och avspeglande miljö. Väl valda konstverk och alster skapar inte bara en bra dynamik på arbetsplatsen utan förstärker också företagsidentiteten. Det kan vara svårt att bestämma sig för vilken konst som passar bäst till ens företagslokaler. Det ska ju inte bara passa visuellt utan även gå i samklang med företagskulturen och vad företaget vill utstråla.

“Det är någonting med att väcka flera sinnen när du träder in i ett rum. Vad är företagets identitet utöver vad de gör? Hur doftar företaget, hur ser det ut visuellt och vad får man för känsla i koppling till företaget? Detta är ett ämne som talas mycket om idag. Vill man som anställd, partner eller kund vara kopplad och känna trygghet samt stolthet till företaget?”

Vi hjälper därför er att profilera med konst och design. Vi tror att alla i en perfekt värld ägnar sig åt vad de är bäst på, så medan ni fokuserar på ert arbete ordnar vi resten. Kuratorerna på WAY wall är specialiserade inom både branding och visuell kommunikation och kan därför – i kombination med deras konstnärliga blick – kurera konst som skapar precis den miljö ni är ute efter.

Och genom att göra det via WAY Wall stödjer ni kultursverige och skapar möjligheter för både "up and rising" kreatörer och även etablerade.