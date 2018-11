Därför älskar alla att läsa om Oscar Properties

Veckans i särklass mest lästa artikel på Realtid.se var den här:

Oscar Properties köpte villor till överpris – trots att viktiga tillstånd saknades

Den handlar om att bostadsutvecklaren Oscar Properties köpt redan dyra villor i Nacka utanför Stockholm till ett uppenbart överpris. Tanken var att riva dem och bygga nya flådiga bostäder som går att sälja ännu dyrare. Problemet, som avslöjas mycket tydligt i artikeln, är att det finns stora frågetecken om Oscar Properties får bygga några nya bostäder överhuvudtaget. Kontakten med myndigheterna tycks lämna en hel del övrigt att önska.

Annons

Annons

Realtids nyhet spred sig sedan till bland annat Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Omni Ekonomi.

Jag tror egentligen inte att det är summorna som Oscar Properties slösar bort som är upprör läsarna mest. Utan det är arrogansen och fartblindheten, att man inte verkar ha koll på den egna verksamheten. Vilket speglar sig i den fallande aktiekursen.

Något säger mig att sista ordet inte är sagt i historien om Oscar Properties.

En av ekonomins stora frågor just nu är om krisen bland bostadsutvecklarna kan liknas vid en kanariefågel som skvallrar om att sämre tider väntar ekonomin. När fågeln i gruvan mår dåligt är det gift i luften utan att människorna riktigt har förstått det. Ännu. Och när alla samtidigt förstår att luften är förgiftad vill alla ut samtidigt. Kopplingen till läget på marknaderna just nu är inte särskilt svår att göra.

En som har vänt ut och in på den frågan om bostadsbyggarnas effekt på ekonomin under den senaste tiden är Realtids krönikör Per Lindvall. Läs hans senaste krönika här:

Snart är de glada dagarna över - fastigheternas guldålder närmar sig slutet

Tidigt på måndag morgon publicerar vi Per Lindvalls uppföljande krönika.

***

Realtid har avslöjat många av turerna kring pensionsbolaget Allra. Läs reporter Sara Johanssons mycket intressanta intervju med huvudpersonen Alexanders Ernstberger här.

"Allra hade klarat sig bättre om styrelsen suttit kvar”

Sara Johansson avslöjade nyligen också att en nämndeman gått till attack mot Alexander Ernstberger på sociala medier. Vilket ju är helt galet enligt mig. Alla – till och med Alexander Ernstberger – är oskyldiga tills motsatsen bevisas.

Läs mer i min krönika om saken här:

Nämndemannen som hånar Alexander Ernstberger på sociala medier

***

Är du ny läsare av Realtid.se? Här kommer hisspitchen: Vi är en branschtidning på nätet med folk i finansbranschen och affärsjurister som våra huvudmålgrupper.

Intresset för att ta del av vår journalistik har ökat mycket kraftigt sedan slutet av sommaren. Vi är tacksamma att vårt hårda redaktionella slit och nya satsningar på nyheter och intervjuer uppskattas av våra läsare och annonsörer.

De senaste sju dagarna har Realtids sajts besökts av 269 000 unika besökare. Det är en rejäl höjning sedan i somras och mer än vad de flesta av vad våra konkurrenter klarar.

Hör gärna av er till mig med nyhetstips eller förslag på vad Realtid.se kan göra för journalistik.

Ni når mig på den här adressen:

Johan.sathe@realtidmedia.se

JOHAN SÅTHE