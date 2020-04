Danske Hypoteks obligationer får AAA-rating från NCR

– I och med att Danske Hypotek primärt fokuserar på utgivning av säkerställda obligationer i den svenska marknaden, passar NCR:s nordiska fokus väl in med vårt geografiska fokus och vår ratingstrategi, säger Per Tunestam, vd på Danske Hypotek i en skriftlig kommenterar.



Danske Hypoteks säkerställda obligationer har sedan tidigare även ratingbetyget AAA från Standard and Poor’s.

NCR har licens hos den europeiska finansinspektionen (ESMA) att verka som kreditvärderingsinstitut i Europa. NCR är ett oberoende bolag som tilldelar kreditbetyg till finansiella institutioner och företag primärt inom Norden.