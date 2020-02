Danske Bank tappar fart i Sverige

Danske Bank i Sverige, inklusive Danske Hypotek, presenterar årsresultatet för 2019. Rörelseresultatet före skatt uppgick till 4 170 miljoner kronor, vilket är 33 procent lägre än rörelseresultatet för 2018. Periodens resultat uppgick till 3 290 miljoner kronor i jämförelse med 4 792 miljoner för helåret 2018.



Banken uppger att resultatet tyngs av ett minskat ränte- och handelsnetto samt på grund av kreditreserveringar och ökade kostnader. Handelsintäkterna uppgick under perioden till 985 miljoner kronor i jämförelse med 1 174 miljoner kronor i handelsintäkter 2018. Kostnaderna för Danske Bank i Sverige uppgick till 4 404 miljoner kronor under 2019. Samma period året innan uppgick kostnaderna till 3 831 miljoner kronor.



Bankens förväntade kreditförluster uppgick till minus 992 miljoner kronor, i jämförelse med 95 miljoner i kreditintäkter samma period året innan. Danske Bank i Sverige ökade sina intäkter från kapitalmarknadsprodukter och ökade provisionsnettot med 8 procent.



– 2019 var på många sätt ett utmanande år där handelskrig, osäkerhet kring Brexit och minusräntor påverkade de finansiella marknaderna. Under året har banken gjort nödvändiga investeringar inom det regulatoriska området vilket ledde till ökade kostnader. Trots detta gör vi ett stabilt årsresultat med ökade volymer och ett inflöde av nya kunder, i synnerhet på företagssidan, säger Johanna Norberg, vd för Danske Bank Sverige, i en kommentar.



Nettointäkterna för Danske Bank-koncernen som helhet landade på 15,1 miljarder danska kronor, vilket var högre än förväntningarna från Infront.



Utdelningen föreslås till 8,5 danska kronor per aktie, samma som året innan.

Annons