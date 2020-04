Danske Bank och DNB investerar 25 miljoner var i fintechbolaget Spiir

Enligt sajten Finextra har Danske Bank och DNB tillsammans investerat 4,6 miljoner euro i Spiirs senaste runda. Och enligt ett pressmeddelande från Danske Bank har företaget för tredje gången gått in i Spiir, denna gång med 2,3 miljoner euro, motsvarande 25 miljoner kronor. Det betyder att även DNB har investerat motsvarande 25 miljoner kronor.

Spiir ska göra en storskalig europeisk lansering via sitt dotterbolag Nordic APT Gateway och har därför tagit in nya pengar. Planen är att rulla ut plattformen till 17 europeiska länder under 2020.

Danske Bank ser satsningen som intressant och investerar i den som en del av sin av IT-och Open Banking-strategi.

– Danske Banks Open Banking-strategi bygger på att vi är aktiva i det nordiska fintechekosystemet. Vi ser att Open Banking ger oss intressanta möjligheter att snabbt nå marknaden med nya produkter och tjänster, säger Stefan Granlund, ansvarig för fintech & open banking på Danske Bank Sverige i en kommentar.

– Vi ser även på andra områden där Open Banking kan accelerera utvecklingen. Kundtjänst är ett sådant område.

Spiir grundades 2011 och 200 000 danskar ska idag använda företagets tjänst. Plattformen används av Danske Bank, DNB, Jyske Bank, OP Financial Group och Pleo.

2018 lanserade Danske bank i samverkan med Spiir en aggregator som ger privatkunder möjligheten att se en samlad bild av konton i olika banker.