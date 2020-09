Dan Olofsson och Lars Guldstrand siktar på Londonnotering

Affärsprofilerna Dan Olofsson och Lars Guldstrand är nära att få till en notering till miljardvärdering av bolaget Cindrigo. I början av september lämnade Guernsey-bolaget Challenger Acquisition, som handlas på Londonbörsen sedan 2015, ett publikt bud på samtliga akier i Cindrigo.

Cindrigos styrelse, där tidigare Eniro-chefen Lars Guldstrand ingår, backar upp budet liksom IT-entreprenören Dan Olofsson som via bolaget Danir är största ägare i Cindrigo. Danir har de senaste åren varit Cindrigos huvudsakliga finansiär.

– Cindrigo har en potential att bygga ett antal anläggningar för att producera el från sopor i större städer i Ukraina. Det bidrar till energioberoende från Ryssland och bättre miljöhantering av sopor. Brittiska Challenger har lagt ett bud med aktiebyte till Cindrigos aktieägare, som de större ägarna stödjer. Detta kan efter prövning av Londonbörsen senare leda till en notering, säger Dan Olofsson i en kommentar till Realtid.

Budet kommer överraskande då Cindrigo på egen hand sedan över ett år förberett en notering i Nordamerika, senast på Canadian Securities Exchange i Toronto.

Challenger Acquisition har under en tid sökt efter en lämplig kandidat som velat gå till börsen genom ett omvänt förvärv. Bolaget har i praktiken varit tömt sedan man övergett den ursprungliga affärsidén att investera i utsiktshjul i större städer, liknande London Eye.

Challenger Acquisitions aktie är sedan några veckor handelsstoppad på Londonbörsen i avvaktan på utfallet av budet. I ett första steg har Cindrigo överfört närmare 5 miljoner kronor till Challenger för att täcka kostnader i samband med budets genomförande. Lars Guldstrand har samtidigt utsetts till ordförande i Challengers styrelse.

Nästa steg blir att Cindrigos ägare ska acceptera eller förkasta erbjudandet samtidigt som Challengers ägare ska godkänna planerna på en stämma. En första deadline för affären är satt till 30 oktober.

Challenger kommer att emittera en stor mängd nya aktier som innebär att Cindrigos ägare får 96,5 procent av bolaget som ska döpas om till Cindrigo Holdings Ltd. Men först ska bolaget göra en sammanläggning av aktier så att 266 gamla aktier blir en ny.

Cindrigo värderas till knappt 2 miljarder kronor baserat på erbjudandet 1,09 pund per aktie. Men det är oklart vilket värdet blir vid en kommande notering eller om det ens blir en notering. Det återstår nämligen flera steg innan handeln kan återupptas.

Cindrigos moderbolag Cindrigo Energy Ltd finns i dag i Kanada men all verksamhet och alla aktieägare ska nu föras över till det brittiska dotterbolaget Cindrigo Ltd. Challengers bud riktas sedan till detta bolag.

Under tiden är Challengers aktie alltså handelsstoppad. För att få detta upphävt måste budet därefter prövas enligt take over-regelverket och ett prospekt presenteras. Det krävs bland annat att ingen enskild ägare i det sammanslagna bolaget når över 30 procents ägande. Dan Olofssons Danir skulle dock hamna över denna gräns om aktiebytet skulle göras rakt av. Därför kan Challenger komma att ge ut en form av konvertibel till Danir så att ägarandelen blir maximalt 29,9 procent.

Cindrigos ägare, varav ett stort antal mindre finns i Sverige, får därmed vänta på besked om noteringsplanerna går i lås. Enligt buddokumentationen är dock inte affären villkorad av att handeln återupptas.

Skulle noteringen gå i mål och aktiepriset stå sig i den öppna handeln skulle Dan Olofsson vara den största vinnaren som huvudägare. Men även Lars Guldstrand, med drygt 8 procent av Cindrigo, skulle bli en vinnare.

På ägarlistan finns också tidigare AMF-chefen Christer Elmehagen, Lars Guldstrands mångårige affärspartner Peter Lindh och den tidigare socialdemokratiske inrikes- och energiministern Jörgen Andersson.

Flera personer på ägarlistan har varit engagerade i Cindrigos svenska föregångares mångåriga försök att få till storskaliga avfallsförbränningsprojekt i östra Europa, främst i Ukraina. Redan sent 00-tal fanns långt gångna planer. I juni 2009 skrev föregångaren Ecoenergy ett ramavtal med den ukrainska staten värt 20 miljarder euro om att uppföra ett flertal sopförbränningsanläggningar i landet. Men planerna grusades.

Ecoenergy och KMW-koncernen, som var en stor aktör på den svenska marknaden, ingick i Guldstrands och Lindhs riskkapitalbolag GKL Growth Capitals portfölj i början av 10-talet. 2012 talades det om en notering på First North men 2014 var äventyret över då flera av bolagen försattes i konkurs i spåren av den finansiella krisen i GKL (bland annat kopplad till härvan i gruvbolaget Amarant Mining.)

Den internationella verksamheten köptes senare upp av samarbetspartnern Biogasprom och 2016 såg Cindrigo dagens ljus, först som ett bolag i Schweiz. Därefter har verksamheten drivits via bolag i USA, Kanada och slutligen Storbritannien.

Några intäkter har det inte blivit ännu enligt ett prospekt som presenterades i mars i år inför den nu avbrutna noteringen i Kanada. Däremot påstås avtal vara klara för att bygga en första större anläggning i Ukraina med flera viktiga steg inplanerade redan till hösten 2020.