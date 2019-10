Dags för rättegång mot Allra

Misstänkt mutbrott – Allrarättegången drar igång

För drygt två år sedan slängdes fondbolaget Allra ut från premiepensionssystemets fondtorg. Anledningen var avslöjanden om tvivelaktiga affärsmetoder, skriver TT. I oktober 2018 väcktes åtal mot fyra personer, bland dem Allras vd Alexander Ernstberger. På tisdag inleds rättegången.

– Mitt åtal handlar om att det har försvunnit 137 miljoner kronor från fonderna som sedan har använts för att betala en muta, säger Thomas Hertz, åklagare till Ekobrottsmyndigheten till TT.

Affärerna skedde 2012 mellan Allra, som då hette Svensk Fondservice, och kapitalförvaltaren Oak Capital med säte i Förenade Arabemiraten.

Softbank kan ta kontrollen över Wework

Krisande kontorshotellsföretaget Wework kan tas över av sin största investerare, japanska Softbank, skriver Wall Street Journal.

Weworks misslyckade börsnotering tidigare i höstas har lett till akuta kassaproblem. Enligt Financial Times kan pengarna vara slut redan i november.

Efter att medgrundaren Adam Neumann förra månaden fick kliva av har den nye vd:n lagt börsnoteringen på hyllan och lagt fram en plan för att säga upp tusentals medarbetare ihop med andra kostandsbesparande åtgärder.

Wework beräknas behöva 3 miljarder dollar för att kunna hålla igång under nästa år, vilket Softbank kan vara beredd att gå in med. Det skulle i så fall värdera bolaget till 10 miljarder dollar.

Fler arbetslösa – unga sticker ut

Ungdomsarbetslösheten ökar för första gången sedan 2013, rapporterar Arbetsförmedlngen. I slutet av september var 49 000 unga i åldrarna 18-24 år inskrivna som arbetslösa, 700 fler jämfört med för ett år sedan.

Arbetslösheten ökar också totalt sett. I slutet av september var 353 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 11 000 fler jämfört med för ett år sedan.

Annons

Annons

Nobelpriset i ekonomi avslöjas idag

Klockan 11.45 ska Kungliga Vetenskapsakademien gå ut med pristagare i ekonomipriset, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Bland förahandsfavoriterna finns bland andra Stanfordprofessorn Susan Athey, University of Chicagos Marianne Bertrand och Harvards Claudia Goldin, skriver TT.

Latour köper danskt

Investmentbolaget Latour har köpt det danska bolaget Caljan.

Caljan är verksamt inom automationsteknologi för pakethantering inom logistiksektorn och e-handel. Bolaget har 450 anställda och en nettoomsättning på cirka 100 miljoner euro med drygt 15 procent i rörelsemarginal, enligt ett pressmeddelande. Köpeskilling framgår inte.

Hedgefonder backade i september

Svenska hedgefonder backade i genomsnitt med 0,4 procent under september, skriver Dagens Industri. Årets avkastning är 2,45 procent.

Landets största hedgefondförvaltare Brummer & Partners visar negativ avkastning för sju av de elva mest sålda fonderna. Den största av dem, Multi Strategy, föll nästan 3 procent i september. Brummer & Partners fonder Carve 2 och Alpha Crest steg däremot 2 procent.

Fonden Gladiator, som förvaltas av Max Mitteregger, backade 7 procent i september. Även Rhenman Healthcare backade, 6,3 procent.

Pensionsåldern höjs nästa år.

På onsdag röstar riksdagen för att höja pensionsåldern, ett förslag som ser ut att gå igenom.

Enligt förslaget höjs åldern från 61 år till 62 år för när svenskar har rätt att börja ta ut sin allmänna pension. Dessutom föreslås åldern höjas för när man har rätt att ha kvar sin anställning från 67 år till 68 år.

Fler tunga avhopp från Facebooks kryptovalutaprojekt

Ebay, Visa, Mastercard och Stripe överger alla Facebook kryptovalutaprojekt libra. CNBC beskriver det som att projektet faller ihop. Tidigare har också Paypal hoppat av. Libra har dock fortfarande en lång rad intressenter kvar, däribland Uber och Lyft.

Uppåt i Asien

Börserna i Asien stiger efter handelsavtalet mellan Kina och USA. Börserna är upp mellan 0,2 procent (Indien BSE Sensex 30) och 1,6 procent (Taiwan Taiex).

Kinas export till USA har minskat med nästan 11 procent under året fram till och med september, enligt färsk statistik från kinesiska tullmyndigheter, skriver Reuters. Samtidigt har landets import från USA fallit över 26 procent under motsvarande period.

Trump godkänner sanktioner mot Turkiet

USA:s president Donald Trump har gett grönt ljus till sin administration att införa sanktioner mot Turkiet. Det sade USA:s finansminister Steven Mnuchin på fredagskvällen, skriver Direkt.