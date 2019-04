Då möter Ola Rollén norska åklagaren igen

Då möter Ola Rollén åklagaren igen

Borgarting lagmannsrett, motsvarigheten till Sveriges hovrätt, meddelar att förhandlingen mot Ola Rollén ska äga rum den 24 april fram till 29 maj 2019. Hexagon-vd:n frikändes från brott i Olso tingsrätt den 10 januari 2018. Domen överklagades av åklagaren och nu är det alltså dags för Ola Rollén att möta åklagaren igen som anklagar honom för insiderbrott. Enligt åtalet ska han hösten 2015 ha köpt aktier i bolaget Next Biometrics Group ASA trots att han hade insiderinformation ocj därmed har han överträtt förbudet mot insiderhandel, enligt lag. Enligt Borgarting lagmansrett är det domaren Eirik Vikanes som leder förhanlingarna i rättsalen i Oslo.

Greenspan förväntar sig rejäl nedgång

Världen står inför ett mycket våldsam fall i ekonomisk verksamhet.

Det förutspår tidigare Fed-chefen Allan Greenspan, i en intervju med CNBC.

I USA är det ett ökande antal medborgare som undergräver den ekonomiska tillväxten. Över hela världen är det en allmän nedgång som kommer att förändra bilden.

Den tidigare centralbankchefen upprepar sin varning om att sociala förmåner, hälsovårdsreformer och andra politiska program kommer att ha en negativ inverkan på de senaste årens annars lönsamma ekonomiska vinster i den amerikanska ekonomin.

Anders Martinsson slutar som vd och koncernchef på BE Group

Nuvarande vd för BE Group AB, Anders Martinsson, har på egen begäran sagt upp sin anställning för att vara tillgänglig för andra uppdrag. Han fortsätter som vd fram till mitten av oktober 2019. Arbetet med att rekrytera en ersättare kommer påbörjas omgående.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium.

S2Medical nominerade till bästa IPO 2018

S2Medical AB (publ) har blivit nominerade till bästa IPO-bolag 2018 som anordnas av Svenska Dagbladet.

IPO-guiden är en tjänst från SvD Börsplus som granskar alla noteringar. Den 22 maj 2019 presenteras vinnaren av 2018 års bästa noteringar.

Partner Fondkommission AB agerade finansiell rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq First North.

Cherry ansöker om avnotering

Styrelsen i Cherry AB fattat beslut om att ansöka om avnotering av Cherry AB:s B-aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm.

Mazur tar över Wallenbergs miljardsatsning

Wallenberg storsatsar på artificiell intelligens, AI. Sara Mazur tar över rollen som ordförande för Wallenbergs stora forskningsprogram WASP, enligt DI Digital. Bakom sig har hon en budget på nästan 4 miljarder kronor. Sedan starten av WASP har Sara Mazur suttit på vice ordförandestolen, vid årsskiftet kliver Mille Millnert av som ordförande men stannar som rådgivare.

”Eftersom jag var med i diskussionerna från början så känns WASP-programmet lite som en mina bebisar, så jag är jätteglad att jag får fortsätta driva det framåt”, säger Sara Mazur.

Just nu storsatsar WASP, som ligger inom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, på artificiell intelligens, AI. Området är av stort intresse för Wallenberg med stora satsningar på forskning och även investeringar. Under 2018 gick Wallenbergs ägarbolag FAM in med drygt 90 miljoner kronor i AI-bolaget Peltarion.

Mer kunskap och spetsforskning kring AI är på WASP:s agenda. Just nu pågår rekrytering av internationella forskare där målet är att finansiera upp till 60 nya forskargrupper och över 400 doktorander på svenska lärosäten.

EY-revisorer får kritik för stor mängd uppdrag

I kölvattnet av kritiken mot revisorer i bland annat Swedbank-ärendet har Dagens Industri gjort en kartläggning där det framgår EY utmärker sig när det gäller antalet uppdrag per revisor. Jonas Svensson som är vd för EY:s svenska verksamhet menar dock att detta inte påverkar kvaliteten eller möjligheten att upptäcka felaktigheter. Själv har Jonas Svensson förutom sin vd-post 408 uppdrag. Flest uppdrag har dock Fredric Hävrén som är verksam revisor i inte mindre än 868 bolag, enligt Dagens Industri.

Jonas Svensson säger dock att anledningen till att han och Fredric Hävrén har så många uppdrag är att de är verksamma som revisorer i fastighets- och byggkoncerner där det är vanligt att koncernerna förvärvar fastigheter via bolag.

– Om en fastighet förvärvas genom ett bolagsköp tillkommer alltså ytterligare ett bolag i koncernen och därmed får revisorn ytterligare ett bolag att avlämna revisionsberättelse för. En fastighets- eller byggkoncern kan bestå av flera hundra bolag men utgör egentligen en verksamhet. Därför är vi påskrivande revisorer i många bolag men avsevärt färre verksamheter/koncerner.

Jonas Svensson uppger att han är påskrivande revisor för 408 bolag och att de motsvarar ungefär olika 20 kunder. Hans kollega Fredric Hävrén, som alltså är revisor i 868 bolag vilket utgör ungefär 36 kunder.

Oljefonden kan ha aktier i 400 vapenföretag

Den norska oljefonden kan äga aktier i så mycket som 400 vapenbolag, enligt en rapport från Rädda Barnen, Framtiden i våra hinder, Norsk folkehjelp och Changemaker. detta skriver Omni Ekonomi och hänvisar till NTB.

Välgörenhetsorganisationerna uppger att varken fonden eller det norska finansdepartementet vet exakt hur många vapenproducenter som fonden har investerar i. Det handlar bland annat om att det inte finns riktlinjer kring vilka bolag som räknas som vapenbolag.

Enligt rapporten ska Oljefonden ha investerat i 100–150 vapenproducenter och runt 250 bolag som levererar nyckelkomponenter till vapenproducenter.

Organisationerna har beställt en opinionsmätning. Den visar att 59 procent av norrmännen vill inte at fonden investerar i vapen.

Brexit försvårar rekryteringen av BOE-chef

Det säger den brittiske finansministern Philip Hammond i samband med IMF-mötet i Washington i helgen, enligt Reuters.

– Det kan finnas kandidater som inte vill söka på grund av den politiska debatten runt brexit, vilket den nya chefen för Bank of England oundvikligen kommer vara del av, sade finansministern Philip Hammond vid IMF-mötet.