Cyberattacker relaterade till corona ökar med 30 procent

Världshälsoorganisationen WHO är ett populärt namn som hackare utger sig för att vara. Nyligen skickade cyberkriminella skadliga e-postmeddelanden som såg ut att komma från WHO om det första covid-19-vaccinet. Meddelandena var dock avsedda för nätfiske, så kallad phishing. Mottagarna uppmanades att öppna en bifogad fil som då innehåller trojanen Agent Tesla. Trojanen används sedan för att lägga beslag på viktig information, som wifi-lösenord och e-postinloggning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under de senaste tre veckorna registrerades ungefär 2 450 nya domäner relaterade till Zoom, där 13 procent är misstänkta och 1,5 procent skadliga. Sedan januari i år har totalt 6 766 Zoom-domäner registrerats globalt. Detta innebär att nästan 37 procent av domänerna relaterade till Zoom registrerades under de senaste tre veckorna under pandemin.

Microsoft Teams och Google Meet används också för att locka människor i olika IT-fällor. Nyligen skickades e-postmeddelanden med phishing där det stod att man har lagts till i ett nytt team i Microsoft Teams. E-postmeddelandena innehöll en skadlig URL och mottagarna riskerade ladda ner skadlig programvara om de klickade på länken. Det förekommer också falska domäner relaterade till Google Meet.

När forskarna analyserade de nya domänerna observerade de att domänerna återspeglade kronologin i olika stadier av pandemin.

1. I början av utbrottet var domäner relaterade till realtidskartor mycket vanliga, liksom domäner relaterade till virusets symtom.

2. Mot slutet av mars skiftade fokus till ekonomiska krispaket på grund av att olika länder då tagit initiativ till ekonomiska stödpaket.

3. Därefter blev domäner relaterade till livet efter pandemin vanligare, liksom domäner om en eventuell andra våg av viruset.

4. Under hela pandemin har domäner relaterade till tester och vaccin varit mycket vanliga, med små ökningar över tiden.

Under de senaste tre veckorna har nästan 20 000 nya domäner relaterade till corona registrerats, varav 15 procent anses vara misstänkta och 2 procent skadliga. Sedan utbrottet har totalt 90 284 domäner registrerats globalt.