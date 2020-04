Creades: ”Våra största innehav har klarat krisen bra”

Creades presenterade under onsdagen siffrorna för första kvartalet 2020. Avkastningen för substansvärdet för perioden landade på minus 7 procent samtidigt som OMXSGI föll 18 procent för perioden. Resultatet uppgick till -27,02 kronor per aktie, jämfört med 24,49 kronor året innan.

Sven Hagströmer, ordförande i Creades, är nöjd med resultatet.



– Visst är det en liten tröst. Men det hade varit roligare att göra det i uppgång, säger Sven Hagströmer.

Creades vd John Hedberg håller med om bilden.

– Det är en väldigt dramatisk tid för Sverige och världen. Även om marknaden som helhet gått ner har Creades slagit index med 11 procent, det är vi stolta över, säger John Hedberg.



Enligt honom beror det förhållandevis starka resultatet på bolagets framåtlutade portfölj.



– Våra största innehav har klarat krisen bra. Vi har flera betydande positioner i bolag som gynnas av den rådande ehandelstrenden vilket skapar positiva förhoppningar om framtiden.



Att allt fler äldre provar e-handelslösningar bäddar för förändrade köpbeteenden även framåt och skapar en större marknad för ehandelsbolagen. John Hedberg lyfter upp Creades investeringar i bolag som Apotea (apoteksvaror online), Inet (en datorbutik på nätet) och nätbanken Avanza.



– I och med att allt fler arbetar, studerar och verkar hemifrån gynnas bolag som verkar inom ehandeln. I Apotea har vi sett en kortsiktig stark affär när allt färre vill gå till apoteket för att köpa sina mediciner. Behovet av datorutrustning till hemmet har också tilltagit i denna unika situation, säger John Hedberg.

– Ett annat exempel är Avanza, som traditionellt går väldigt bra under perioder då det är skakigt på börsen. I Avanza har vi dessutom sett stora inflöden av kunder och kapital vilket jag tror beror på att folk som sitter hemma får tid över till att göra sånt som de annars inte brukar, som att exempelvis byta bank.



Creades kassa är vid delårsrapporten välfylld. Totalt har de 14 procent av substansvärdet i likvida medel, att jämföra med 16 procent vid utgången av 2019.



– Vi har mycket krut kvar i påsen. Vi har köpt en del nu när marknaden kommit ner, framförallt i bolag vi känner väl och vill vara långsiktiga i. Men vi förbereder oss framförallt för nästa steg. Jag är övertygad om att många fina bolag kommer behöva kapital efter krisen och då vill vi kunna vara där som partner.



En annan nyhet i delårsrapporten är att Creades ökat informationsgivningen för den aktiva förvaltningen inom kapitalförsäkringen.



– Under hela förra året har vi gett vår aktiva förvaltning mer fokus och kärlek. Historiskt har den mest använts som ett sätt att hantera överlikviditet, det vill säga istället för att pengarna på banken. Från och med denna delårsrapport presenterar vi våra största innehav i detta segment vilket vi också kommer göra i framtida rapporter.



Under kvartalet har den aktiva förvaltningens största innehav varit Addnode Group, Stillfront och Embracer Group. De bolagen står för ungefär hälften av kapitalet inom den aktiva förvaltningen.



Creades har även förvärvat 7 procent av aktierna i frakttjänsten Instabox för 75 miljoner kronor under Q1 2020.



När John Hedberg nu blickar framåt spår han att världen i viss mån kommer förändras efter coronakrisen.



– Vi är fortfarande mitt i epidemin, så jag vill inte vara för tvärsäker i min sak. Men jag tror att världen vi kommer tillbaka till efter krisen inte kommer vara densamma som vi lämnade i februari, vilket inte behöver innebära något negativt.



På Creades har exempelvis krisen lett till att bolagets anställda arbetat hemifrån sedan sportlovet, vilket gått “förvånansvärt bra”, enligt John Heberg.



– Jag tror att det kommer vara svårare att få igång samhället igen, svårare än vad många verkar tro. Flera jobb och företag som försvann i och med krisen kanske aldrig kommer komma tillbaka. Krisen har också fått oss att ifrågasätta en del gamla vanor, köpbeteenden och resande. Att åka till London för ett möte över dagen tror jag inte kommer bli lika vanligt i framtiden när de flesta nu upptäckt hur bra det går att mötas digitalt, säger John Hedberg.

Creades resultat efter skatt landade på minus 337 miljoner kronor för det första kvartalet 2020. Aktie är ned 2,16 procent på onsdagsförmiddagen..