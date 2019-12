Creades tar steget från superåret in till det nya

Sven Hagströmer är på resa när Realtid når honom dagen innan nyårsafton 2019. Under detta år har hans investmentbolag Creades, som bildades 2012 efter delningen av Öresund, haft ett superår med ett substansvärde som ökat från 297 kronor per aktie vid årsskiftet för ett år sedan till 352 kronor i slutet av november. En avkastning på 24 procent medan Six return ökade 30 procent under samma period.

De största bidragsgivarna till substansvärdets ökning under helåret är Lindab, Avanza, Addnode och Tink i den nämnda ordningen, enligt Sven Hagströmer.

Sven Hagströmer pekar på att innehavet i Tink har omvärderats upp med 40 procent, motsvarande 93 miljoner kronor, till 285 miljoner kronor i och med en avyttring om 37 miljoner kronor.

Samtidigt har aktiekursen under året gått stadigt upp från 247 kronor till dagens 480 kronor, motsvarande en uppgång om cirka 94 procent.

– Vi har gjort stora förändringar i portföljen i år. Dels sålde vi i slutet av förra året Acne Studios som vi hade haft under massor av år. I år sålde vi Lindab. Nu senare har vi gått in i PRNT Printing Solutions, ett bolag som tillverkar klistermärken som grundades av några killar i Skåne som är otroligt duktiga, säger Sven Hagströmer.

– Vad vi har gjort är i princip det som jag har hållit på med i 20 år, det vill säga med Avanza, att ta det första steget från den gamla världen till den nya.

Om du tittar i backspegeln, har ni ändrat investeringsstrategin sedan starten 2012?

– Jo, det har vi gjort. Vi har gått mot att investera i bolag som är på nätet. Vi har inte gått in i något bolag och kraftigt förändrat det. Möjligtvis i Inet som är ett bolag som vi äger i princip helt och hållet (69 procent reds anm.). Där har man ökat närvaron på nätet och samma sak gäller för Rönisch. Det är två bolag som vi varit med och gjort om tillsammnans med entreprnörerna som bildat bolagen.

Sven Hagströmer pratar varmt om Inet och berättar om en ny butik i Stockholm som ännu inte har haft sin stora öppning men att butiken ändå redan besöks av kunder. Han jämför med sitt kärleksbarn - Avanza och pekar på de priser som nätbanken år efter år vinner på grund av sin kundnöjdhet.

– Att hela tiden tänka på kunden, kunden, kunden. Det är vad allt handlar om.

Hur kommer 2020 se ut?

– Jag har ingen susning. Vi försöker hitta bolag som är ganska lite konjunkturberoende. Vi har ju haft konjunkturuppgång i världen som har gått på steroider i USA med ganska låg ränta och väldigt stora budgetunderskott och i Sverige med en negativ realränta, men med budgeten i ordning. Samtidigt har det varit väldigt stora stimulanser främst i USA från penning- och finanspolitiken mitt uppe på toppen.

– I Sverige är dessutom privatkonsumenter väldigt skuldsatta.

Har Creades några fler planer för 2020?

– Det har vi alltid. Vi tittar alltid på bra köp, men det är kanske en på 20 som blir en investering till slut.

Det som avgör om det blir en investering är om bolagen passar in i investeringstrategin, förklarar Sven Hagströmer. På hemsidan framgår det bland annat att Creades ”söker investeringsmöjligheter som har betydande potential för omvärdering – oavsett om det är fråga om ett noterat bolag med en lågt värderad aktiekurs eller ett onoterat bolag med duktiga entrepre­nörer och en stor tillväxtpotential eller där säljaren har en annorlunda värdeuppfattning än Creades.”

För Creades ska investeringen betyda att Creades får ett ägarinflytande i bolaget och kan agera som ”engage­rad ägare”. En investering ligger normalt mellan 100–300 miljoner kronor. ”I undantagsfall kan mindre investeringar göras om det finns tillräckligt stor potential.”

– Det är väldigt roligt för fler och fler kommer till oss. De vet att vi inte är ett riskkapitalbolag, vi pratar inte exit när vi träffas. Det är som att prata om skilsmässa när du gifter dig. Det här är människor av kött och blod som har startat ett bolag, då vill man inte prata om när man ska skiljas åt.

Vad önskar du för år 2020?

– Jag önskar att du inte ringer nästa år för att fråga varför det gått så dåligt.