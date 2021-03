Coinshares börsnotering övertecknad till 447 procent 

Därmed tar bolaget in 151,1 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.



Erbjudandet har omfattat 3,36 miljoner nyemitterade aktier till teckningskursen 44,90 kronor per aktie. Efteråt ökar antalet aktier i bolaget från 63 187 460 till 66 551 863 stycken.



Coinshares är baserade på Jersey och fokuserar på finansiella produkter och tjänster för digital tillgångar, med bland annat XBT Provider som tillhandahåller börshandlade produkter.



Aktien kommer att börja handlas på First North den 11 mars med kortnamnet COIN.