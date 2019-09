Christian Luiga ny koncernchef och vd i Telia Company

Christian Luiga tillträder som tillförordnad koncernchef och vd för Telia Company den 12 september. Han är för närvarande Executive Vice President and Chief Financial Officer i Telia Company.

Christian Luiga började i Telia Company 2009 och var chef för Corporate Control fram till april 2014, då han utsågs till bolagets CFO.

Douglas Lubbe ersätter Christian Luiga som CFO i Telia Company. Han kommer närmast från uppdraget som CFO i Telia Sverige.



Cecilia Lundin, Senior Vice President och Head of People and Brand, samt Jonas Bengtsson, Senior Vice President och Group General Counsel och Head of Corporate Affairs, behåller sina nuvarande roller men som Executive Vice Presidents.

Annons

Annons

Övriga medlemmar av koncernledningen fortsätter i sina nuvarande roller.



Johan Dennelind, som den 4 augusti sade upp sig som koncernchef och vd i Telia Company, lämnar nu sin befattning men, enligt pressmeddelandet, står han till bolagets förfogande tills han lämnar bolaget under 2020.

"Han kommer under denna period att fungera som rådgivare i slutförandet av förvärvet av Bonnier Broadcasting och i andra viktiga bolagsangelägenheter", framgår det av pressmeddelandet.



En process för att rekrytera en ny permanent vd till Telia Company pågår, meddelar Telia Companys styrelse.