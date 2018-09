Chef på Handelsbanken anklagad för trakasserier

En chef på Handelsbanken har tillsammans med ett antal av sina närmaste medarbetare utsatt ett antal kvinnliga assistenter för kränkningar.

Det avslöjar Dagens Industri. Enligt tidningen avslöjades fallet i spåren av metoo-rörelsen och har varit känt av bankens högsta ledning men tystats ned.

”Det handlar om ett kränkande som går rätt långt utanför de vida ramar som normalt finns i den grabbiga jargongen på ett handlargolv”, säger en av Dagens Industris källor.



Anklagelser om sexuellt ofredande på EY Storbritannien

En tidigare delägare, Karen Ward, på EY i Storbritannien har riktat allvarliga anklagelser om sexuellt ofredande och diskriminering mot revisionsbyrån.

Anklagelserna rör allt från ofredande till lönediskriminering och utestängning från affärsdiskussioner. Detta är det andra i raden av uppmärksammade fall av sexuella trakasserier på EY i Storbritannien.

Karen Wards tjänst avslutades i augusti efter att EY flyttat henne till en annan avdelning. Enligt en advokatutredning beställd av EY var Karen Wards anklagelser utan grund.

Metallbasen välkomnar blocköverskridande regering

IF Metalls ordförande Marie Nilsson ser gärna att blockpolitiken bryts. Regeringsbildningen får gärna ta tid, säger hon i en intervju med Svenska Dagbladet.

– Jag har inga åsikter om hur Stefan Löfven ska gå tillväga. Jag hoppas bara att de vänder på alla stenar i förhandlingen och tar god tid på sig.

Marie Nilsson “har inget emot en S-regering tillsammans med Centern och Liberalerna. Hon tror att det vore bra för Sverige, det skulle dessutom ge mindre av ping-pong lagstiftning, menar hon.



Storbanker enas mot betalningsjättarna

Blockchain-tekniken blir allt mer accepterad som betalningsmetod bland världens storbanker. Att använda tekniken ses som svar på hotet från betalningsjättar som Klarna, Paypal och Izettle.

Financial Times rapporterar nu att mer än 75 av världens största banker har anslutit sig till den blockchain-teknik som kallas Internbank Information Network, IIN. Bland bankerna märks Société Générale and Santander och Royal Bank of Canada.

Skandia Liv minskar antalet aktier

Skandia Liv förvaltar 450 miljarder kronor men minskar nu på aktierisken i sin mångmiljardportfölj. Förvaltningschefen Lars-Göran Orrevall berättar för Dagens Industri att bolaget under augusti sålt av ”en hygglig andel” av sina aktier.

– Även om vi inte är oroliga för konjunkturen börjar vi se vissa överhettningstendenser. Det är inte nu man ska öka riskerna på marknaderna, säger Lars Göran Orrevall till Dagens Industri.



Sampos investeringschef tar plats i Intrum

Patrick Lapveteläinen, investeringschef på finländska Sampo, tar en plats i kredithanteraren Intrums valberedning, enligt ett pressmeddelande.

Den finländska finanskoncernen Sampo har ett innehav om 5,2 procent av kapital och röster i Intrum.

Därutöver består valberedningen av Nordic Capital-partnern Robert Furuhjelm, Carl Cederschiöld från Handelsbanken Fonder, Lannebos Mats Gustafsson och AMF:s Tomas Flodén.



Trump tecknar nytt handelsavtal med Sydkorea

På måndagskvällen svensk tid fick Donald Trump igenom sitt första större avtal på sin handelsagenda, rapporterar CNBC. Då tecknade USA:s president och Sydkoreas president Monn Jae-in ett uppdaterat frihandelsavtal som ska minska det amerikanska handelunderskottet gentemot Sydamerika. Fordon, jordbruk och farmaci nämndes av Trump bland de näringar som kommer gynnas av avtalet.



Oro i EU efter USA:s inför USA:s sanktioner mot Iran

I början av november återinförs USA:s sanktioner mot Iran, mot bakgrund av kärnvapenavtalet. Nu vädjar EU:s utrikeschef Federica Mogherini om konstruktiva lösningar för att europeiska företag ska kunna undgå sanktioner från USA.

– Med tanke på den brådskande situationen välkomnar vi konkreta förslag för att upprätthålla och utveckla betalningskanaler till Iran, säger Federica Mogherini till Reuters.

