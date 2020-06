Cevian sköts av anonyma personer på Jersey

Cevians huvudkontor vid Humlegården i Stockholm är att betrakta som en slags front enligt Svd som har granskat Cevians snårskog av bolag.

Investmentbolagets fonder förvaltar 130 miljarder kronor. Bolaget kallas också för aktivistfond och räknas som en av Europas största i kategorin.

Cavian Capitals fonder är registrerade i Georgetown i Caymanöarna. Cevian har inga egna anställda på plats utan får hjälp med administrationen av företaget Intertrust. Intertrust hjälper också andra liknande fonder att etablera sig i skatteparadiset. Ögruppen ligger i Västindien men är brittiskt utomeuropeiskt territorium.

Enligt flera internationella studier – bland annat från den internationella organisationen FATF och EU – finns tydliga varningsflaggor kring hur företag på ögruppen hanterar penningtvätt och finansiell brottslighet.

Caymanöarna omfattas av ett generellt mycket mildare regelverk än OECD-länderna och är också fördelaktigt när det gäller att sätta nivån på fondavgifterna. Dessutom är skatten närmare noll.

Cevian Capitals huvudfond är Masterfonden med 90-95 procent av kapitalet. 400 investerare har satt sina pengar i fonderna, Cevian Capital vill inte gå ut med namnet på någon av dem. Men enligt databasen Pitch Book, som Svd har tagit del av, återfinns bland andra Carnegie Corporation of New York, Florida State Board of Administration, Citigroup Pension Plan, Walt Disney Company Retirement Plan samt New York State Common Retirement Fund.

Den operativa driften av Cevians fonder sker från Jersey. Det är en självstyrande engelsk ön i Engelska kanalen och ett skatteparadis.

Här sitter fondens finanschef, som inte vill gå ut med sitt namn. Vem som styr bolaget som styr Cevians fonder – det så kallade General Partner-bolaget, GP – är inte offentligt, inte heller vem som är ordförande i styrelsen. Vare sig Christer Gardell eller Lars Fröberg – Cevians grundare – sitter med i GP:s styrelse.

Upplägget är enligt experter vanligt bland bolag på Jersey, som istället brukar styras av rådgivningsbolag, så är fallet även här.

På ö-staten Malta i Medelhavet har Christer Gardell i sin tur tre privata bolag, Plimsoll, CGHG Holding och Cevian Capital Malta. På det senare har det satts in sammanlagt 1,7 miljarder kronor åren 2016-2018, visar Svd:s granskning.

Svd:s beräkningar visar också att såväl Christer Gardell som Lars Förberg är goda för vardera över 15 miljarder kronor.