Cell Impact tar in 175 miljoner kronor i riktad nyemission

Cell Impact, leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller, har tagit in 175 miljoner kronor via en riktad nyemission om totalt 7 000 000 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 25 kronor per aktie, via ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 6,7 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 6 oktober 2020. Emissionslikviden säkrar finansieringa av bolagets affärsplan till början av 2022. Bland investerare fanns BNP Paribas Energy Transition Fund, DNB Asset Management och Cicero Fonder.

Det nya kapitalet kommer Cell Impact att användas till att finansiera bolagets fortsatta väg mot kommersialisering och utökningen av produktionskapaciteten i nya fabriken i Karlskoga, vilket banar väg för utökad serieproduktion, skriver bolaget. Tillsammans med befintlig kassa, förväntas emissionslikviden vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan till början av 2022.

Carnegie Investment Bank har agerat ole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Stockholm Corporate Finance Co-manager i förfarandet. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare.