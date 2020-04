Catella slopar utdelningen

Finanskoncernen Catella slopar den tidigare föreslagna utdelningen om 0,9 kronor per aktie. Bolaget släpper samtidigt preliminära siffror för de första kvartalet som visar att intäkterna ökade med 49 miljoner till 503 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade till 72 miljoner kronor och vinsten efter skatt landade på 24 miljoner kronor, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Storebrand under förväntan

Storebrands preliminära siffror för första kvartalet visar att rörelseresultatet för första kvartalet uppgår till 254 miljoner norska kronor, i jämförelse med analytikernas förväntningar om 554 miljoner kronor. Försäkringsdelen visar ett negativt resultat om 246 miljoner NOK och gruppens finansresultat uppgår till minus 588 NOK, skriver Finwire.



Lifco ökar resultatet

Industrikoncernen Lifco redovisar ett resultat efter skatt om 405 miljoner kronor för Q1 (326). Resultatet per aktie uppgick till 4,42 kronor (3,51) och Ebita-resultatet blev 652 miljoner kronor (587). Rörelseresultatet hamnade på 546 miljoner kronor (445) och resultatet före skatt uppgick till 540 miljoner kronor (432), skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Klövern minskar intäkterna

Fastighetsbolaget Klöverns intäkter för första kvartalet uppgick till 837 miljoner kronor (896). Driftöverskottet uppgick till 558 miljoner kronor (599) och förvaltningsresultatet landade på 324 miljoner kronor (362). Resultatet före skatt uppgick till 882 miljoner kronor (847) och påverkades bland annat av 593 miljoner kronor (544) avseende värdeförändringar på fastigheter, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Wall Street runt nollstrecket

USA-börserna stängde runt nollstrecket på torsdagen. I inledningen av dagen steg börserna för att sedan vända vända nedåt. Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,2 procent, S&P 500-indexet minskade med 0,1 procent till och Nasdaq slutade på plus minus noll.



EU-toppmöte ber kommissionen utforma återhämtningsfonden

Under torsdagskvällen gav EU-toppmötet kommissionen i uppdrag att utforma detaljerna för den kommande återhämtningsfonden. Kommissionen ska komma fram till vilka EU-länder och branscher som behöver hjälp mest omgående. Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike står fast vid att EU:s återhämtningsfond ska ge lån och inte bidrag, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



WTI-oljan stiger

Priset på WTI-olja steg under torsdagen till att handlas för omkring 17,8 dollar per fat. Terminen för leveranserna i juni steg under dagen med 3,17 dollar per fat, en ökning motsvarande 23 procent.



Tobiis finanschef slutar

Tobiis finanschef Johan Wilsby meddelande under torsdagskvällen att han lämnar sin tjänst på ögonsensorbolaget och istället börjar på bettingbolaget Kindred. Johan Wilsby började på Tobii juni 2017 och bolaget låter meddela att de påbörjat processen för att hitta en efterträdare. Detta framgår av ett pressmeddelande.



Öresunds vd köper aktier för 0,4 miljoner kronor

Öresunds vd Nicklas Paulson köpte 4 000 aktier i bolaget till ett värde om 0,4 miljoner den 22 april, enligt Finansinspektionens insynshandel. Nickals Paulson äger nu 84 000 aktier efter köpet.



Blackstone performance fee rasar

Den globala kapitalförvaltaren Blackstone har tappat 92 procent av alla performance fees efter coronaviruset. I år har kapitalförvaltaren förlorat 22 procent av värdet i deras private equity-innehav, skriver Financial Times.



“Eurozonens BNP kan falla med upp till 15 procent”

ECB-chefen Christine Lagarde varnar för att eurozonens BNP kan falla med upp till 15 procent som följd av coronapandemin. Hon varnar även för att ländernas motåtgärder kan vara för lite och alltför sent, säger källor till Bloomberg News.



Stillfront förvärvar Candywriter

Stillfront förvärvar den amerikanska mobilspelutvecklaren Candywriter för 749 miljoner kronor på en skuldfri basis. Omkring hälften av beloppet betalas kontant och hälften betalas via nyemitterade aktier i bolaget, skriver Finwire.