Catella säljer verksamhet i Luxemburg till VP Bank

Catella avyttrar Wealth Management-verksamheten i Luxemburg till VP Bank

Banker Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB, har ingått ett inkråmsöverlåtelseavtal om att avyttra sin Wealth Management-verksamhet i Luxemburg till VP Bank S.A, som ett resultat av den tidigare offentliggjorda strategiska översynen, för cirka 110 miljoner kronor.

Den svenska Wealth Management- samt kortutgivningsverksamheten ingår inte i transaktionen och den strategiska översynen fortgår avseende dessa verksamheter. I enlighet med tidigare kommunikation avser Catella att lämna den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverket och ineffektiva kapitalstrukturen den medför. Att avyttra Wealth Management-verksamheten i Luxemburg är ett steg i den riktningen och en viktig del i denna process har varit att hitta en motpart som kan förstå och möta kundernas behov. Catella har utvärderat olika alternativ och funnit de optimala förutsättningarna för kunder och medarbetare i VP Bank, som är en partner och arbetsgivare med ett starkt och långsiktigt erbjudande, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

"VP Bank har ambitionen och förmågan att vidareutveckla private banking-erbjudandet till Catellas Wealth Management-kunder i Luxemburg. Catella och VP Bank kommer också att inleda ett distributionspartnerskap för att utveckla och tillhandahålla produkter till de nordiska och europeiska marknaderna. Det innebär en fantastisk möjlighet för Catella att få distribuera alternativa produkter via en stor och trovärdig partner. Transaktionen är också ett viktigt steg för Catella mot en effektivare kapitalstruktur och ett mindre omfattande regelverk”, säger Knut Pedersen, koncernchef på Catella.

Catellas balansomslutning minskar med cirka 2 miljarder kronor eftersom både tillgångar och skulder kommer att överföras till VP Bank som ett led i inkråmsöverlåtelsen. Försäljningspriset är beroende av vissa villkor relaterade till förvaltat kapital på transaktionsdagen. Transaktionen förväntas vara avslutad den första februari 2019.

Stor fusion nära på tyska bankmarknaden

Banker Några mindre tyska bankaktörer siktar på att slå sig samman och bli landets näst största långivare, således större än Commerzbank. Det rapporterar Bloomberg News som hänvisar till källor.

Enligt uppgifterna siktar Helaba och Nord LB på att gå samman i ett första steg för att senare fusioneras med Deka Bank och LBBW. Deka är centralinstitution för landets sparbanker, de så kallade Sparkassen, och agerar främst som förvaltare av tillgångar.

Det har också vädrats tankar om att Commerzbank och Deutsche Bank ska fusioneras.

Kraftigt vinstlyft för Hembla – D Carnegie

Börs Fastighetsbolaget D Carnegie redovisar ett resultat efter skatt på 881 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (525). Resultatet per aktie ökade till 9,58 kronor (6,76). Hyresintäkterna steg till 464 miljoner kronor (383). Majoriteten av intäktsökningen kommer från förvärvade bestånd. Förvaltningsresultatet sjönk till 97 miljoner kronor (135).Resultatet före skatt ökade till 1 127 miljoner kronor (652). D Carnegie står inför ett namnbyte till Hemla.

Industriprofilens angrepp på Riksbanken

Ekonomi Riksbankens minusränta, LAS och ett högt skattetryck mot företagen. Det är saker som sätter käppar i hjulen för en fungerande ekonomi, hävdar finansmannen och entreprenören Rune Andersson i en intervju mer fPlus.

Riksbankens penningpolitik ser han på med stor oro: “Det har skapats en artificiell överhettad miljö som är farlig anser jag. Det finns ju ingen rim och reson i att ha minusränta mitt under brinnande högkonjunktur. När pengar blir nästan gratis sker både investeringar och konsumtion som annars inte hade kommit till stånd och sådant kan bli surt efteråt.”

Riksgälden lånar mer – tar höjd för svagare konjunktur

Konjunktur Riksgälden siktar på att öka statens upplåning år 2020. Det handlar om att möta en konjunkturavmattning, lån som förfaller och ett underskott i statsbudgeten.

Nästa år beräknas volymen statsobligationer som emitteras av Riksgälden ligga kvar på årets nivå på 1,5 miljarder per emission och 30 miljarder i årstakt. "När volymen förfallande lån sedan ökar och statsbudgeten visar underskott höjs emissionsvolymen 2020. Riksgälden räknar då med att sälja statsobligationer för 2 miljarder kronor per auktion, eller 40 miljarder kronor i årstakt", skriver Riksgälden, rapporterar fPlus.

Google mörkade chefers sexövergrepp

USA Android-grundaren Andy Rubin fick lämna Google 2014 efter anklagelser om sexuellt övergrepp. Men IT-jätten mörkade orsaken och gav honom drygt 800 miljoner kronor i fallskärm. Det uppger källor för New York Times. Ytterligare två chefer pekas ut av källorna. I ett mejl till anställda hävdade Googles vd Sundar Pichai i går kväll att IT-jätten avskedat 48 anställda efter anklagelser om sexuella trakasserier de senaste två åren, skriver CNBC, enligt Omni Ekonomi.

Miljardvinst för Amazon - Aktier backar

USA Amazon krossade förväntningarna med miljardvinst för fjärde raka kvartalet i delårsrapporten i går torsdag kväll. Aktien sjönk dock kraftigt i efterhandeln bland annat för att prognosen för fjärde kvartalet var sämre än investerarna hoppats, skriver CNBC.

Alphabet backar efter ökad vinst

USA Efter ett tufft kvartal med EU-böter och dataläcka summerade Googles moderbolag Alphabets vinst till en summa som var högre än vad analytikerna väntat. Men aktien backade i efterhandeln.

Extrastämma i Fort Nox

IT Affärssystembolaget Fortnox kallar på begäran av First Kraft, som äger mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget, till en extra bolagsstämma den 13 november. Enligt dagordningen ska en ny styrelse väljas. First Kraft har enligt bolaget uppgett att förslag till ny styrelse kommer att presenteras före den extra bolagsstämman, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Misstänkt miljardbedrägeri med pensioner

Ekobrott En efterlyst svensk man som misstänks ha svindlat till sig drygt två miljarder kronor från pensionssparare i Sverige och andra länder greps i fredags i Barcelona, rapporterar TT