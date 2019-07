"Casper von Koskulls insats kommer att märkas de närmsta åren"

Nordeas aktiekurs är en rejäl besvikelse under Casper von Koskulls ledning. När han nu är på väg att lämna får han ändå beröm för sitt jobb med att strukturera om banken, jobba med regelefterlevnad och tunga IT-projekt. Under ett antal år framöver väntar en mer offensiv fas för banken enligt styrelseordförande Torbjörn Magnusson.

På söndagen framkom att Nordeas vd Casper von Koskull ska avgå nästa år. Han har bestämt sig för att gå i pension vid slutet av 2020 – då han är 60 år gammal. Nordeas styrelse har påbörjat processen för att rekrytera en efterträdare.

Nordeas ordförande Torbjörn Magnusson säger till Dagens Industri (DI) att planen hela tiden har varit att von Koskull ska avgå just när han fyller 60. I september 2018 frågade DI Casper von Koskull om han skulle gå i pension vid 60, som företrädaren Christan Clausen gjorde. Svaret var att han sitter kvar så länge han har styrelsens stöd.

Casper von Koskull började på Nordea 2010 och har varit vd och koncernchef sedan november 2015. Under hans tid som vd har banken underpresterat på flera traditionella nyckeltal. Aktien har till exempel fallit 28 procent under de 3,5 år som har gått sedan han tillträdde.

– Nordea behöver få bättre nyckeltal. Å andra sidan är det långa processer i så här stora banker, säger Torbjörn Magnusson till DI.

Han lyfter samtidigt upp att Casper von Koskull har drivit igenom flera tunga och mindre publikfriande projekt inom särskilt regelefterlevnad och IT.

– Det har han gjort på ett sådant sätt att banken nu står jättestarkt rustad inför framtiden, så jag tror inte att man ska ta en så förenklad syn på hans ledarskap som att bara mäta aktiekursen idag, utan jag tror att man ska mäta aktiekursen över de närmaste åren och tillskriva honom hela det resultatet, säger Torbjörn Magnusson.

Enligt honom är Casper von Koskull stark när det det gäller kundfokus och att få med sig organisationen i förändringen mot en ny, mer offensiv fas.

– Vi ska naturligtvis ha en efterträdare till Casper som kan fortsätta arbetet under många år, för det här är ingenting som tar slut 2019, 2020 eller 2021 – det här är en offensiv fas i Nordeas utveckling som kommer att pågå en tid.

Den nye vd:n ska enligt Torbjörn Magnusson ha tid och kraft att leda Nordea genom den nya fasen, som kommer att ta ett antal år att genomföra.

– Det innebär sannolikt att man har erfarenhet av att leda väldigt stora organisationer. Nordea har mellan 29 000 och 30 000 anställda, och det krävs erfarenhet för att klara av det. Det innebär med stor sannolikhet att man i en eller annan form har jobbat med bankteknologi förut. Teknologi förändrar kundernas beteende och kunderna förändrar teknologin och det är jätteviktigt för Nordea att nu utnyttja alla nordiska synergier och IT-synergierna som Nordea har mer än någon annan i den nordiska marknaden. Sedan är det naturligtvis en jättestark kommunikatör, det är viktigt.

Under de senaste 3-4 åren har Nordea dels fokuserat på projekt inom regelefterlevnad och dessutom byggt IT-system på olika ledder i banken. Nu ska banken enligt Torbjörn Magnusson vända sig utåt mot kunderna mer och dessutom ta "ett tydligare ansvar".

– Det är en jätteenkel strategi, säger Torbjörn Magnusson.

Norska DNB tog nyligen över positionen som Nordens största bank mätt i börsvärde.

– Det tråkiga är att Nordea är värt för lite, inte att den norska banken höjer sitt värde, säger Torbjörn Magnusson.

Under Casper von Koskulls tid har Nordea flyttat huvudkontoret från Sverige till Finland, vilket väckt mycket kritik, inte minst från flera stora svenska fackförbund. Under våren drogs banken in i penningtvättshärvan som drabbat Danske Bank och Swedbank. Flera miljarder kronor kopplade till ryska kontoinnehavare misstänks ha tvättats vita genom 300 olika Nordeakonton i Östersjöregionen.

– I min mening har Casper von Koskull gjort ett väldigt bra jobb. Han har dirivt igenom tuffa beslut för att ena banken, istället för fyra nationella banker under samma paraply. Han har även jobbat med utlåningen och sänkt risken i banken. Han har förberett Nordea för framtiden, säger Joakim Bornold, sparkekonom på Söderberg & Partners till Expressen.

Även Nordnets sparekonom Frida Bratt tycker att Casper von Koskull på det stora hela har gjort ett bra jobb, säger hon till Expressen.