Carnegie: IPO-pipeline ser fortsatt spännande ut 

Karl Hedberg berättar att pandemin pausade noteringsmarknaden under våren. Höstens IPO:er har kommit igång sent, men är lovande för inled­ningen av nästa år i stället.



Han ser att en utmaning för många bolag under coronakrisen har varit att nå ut till nya investerare för att kunna sälja in sitt case.



–Där har Carnegies livesända bolagspresen­tationer och virtuella investerings­seminarier framgångsrikt ersatt det traditionella mötet. Det får vi se mer av framöver, även efter pan­demin, säger aktiechefen.



Han nämner även att Carnegie under de senaste åren har ökat antalet investeringar i onote­rade bolag, framför allt bolag som anses ha en tydlig plan för börsnotering inom ett par år. En enklare andrahandsmarknad tillhandahålls för dessa aktier.