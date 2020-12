Carnegie får 750 000 kr i sanktionsavgift

Fredagen den 14 juli 2017 ringde en kund till Carnegie och diskuterade lösningar på en flytt av aktier mellan sina egna konton med en anställd vid banken. Diskussionen avslutades med att kunden frågade den anställde om det var möjligt att ”lappa” transaktionen mellan Carnegie och den andra banken. Den anställde uttryckte tveksamhet kring detta och efter att ha diskuterat frågan med sina kollegor lämnade den anställde ett slutgiltigt svar att denna typ av transaktion inte verkade vara möjlig. Kunden svarade då att de skulle diskutera frågan vidare på måndagen den 17 juli 2017.

Den 17 juli 2017, klockan 10.24.14, ringde kunden tillbaka till Carnegie och talade med samma person hos banken. Kunden instruerade den anställde att lägga en köporder om 125 000 aktier i Lammhults Design Group AB (Lammhults) till priset 68,00 kronor per aktie. Kunden instruerade också den anställde att 200 aktier skulle vara synliga och att resterande del av köpordern skulle vara dold. Ordern lades av den anställde kl. 10.24.56. En halvtimme senare, klockan 10.25.27 lade en bekant till kunden, via sin bank, en order om att sälja 125 000 aktier i Lammhults till priset 68,00 kronor per aktie. Orderläggningen resulterade omedelbart i en transaktion mot den order Carnegie lagt för kundens räkning.

Klockan 10.26.09 ringde kunden återigen till den anställde hos Carnegie och kunden och den anställde konstaterade att ordern blivit lagd som önskat och att transaktionen nu var utförd. Kunden informerade även den anställde om att affären inte gjorts med honom själv som motpart utan med ”en annan motpart så att det skulle bli korrekt”. Den anställde konstaterade under samtalet att ”allt nu måste vara frid och fröjd”. Den genomsnittliga dagliga omsättningen i Lammhults mellan den 1 maj 2017 och den 16 juli 2017 var 10 596 aktier.

Carnegie har inte underrättat Finansinspektionen om att den utförda transaktionen utgjort en transaktion uppgjord på förhand och att den därmed kan misstänkas utgöra marknadsmanipulation.

Av omständigheterna i ärendet och som banken och den anställde haft tillgång till förefaller det som att kunden i strid med gällande marknadsplatsregler har lagt en order i marknaden som varit uppgjord utanför marknadsplatsen. Bankens anställde har gett kunden korrekt information i telefonsamtal inför transaktionen.

Genom att inte underrätta Finansinspektionen om transaktionen har Carnegie åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 16.2 i Mar. Det finns således grund för Finansinspektionen att ingripa mot Carnegie enligt 5 kap. 2 § 1 KompL, skriver myndigheten i sitt beslut.

Finansinspektionen bestämmer därför sanktionsavgiften till 750 000 kronor. Finansinspektionen kommer att fakturera avgiften när beslutet har vunnit laga kraft.