Carl Svernlöv: ”Deal-pipeline för starten av 2021 ser mycket lovande ut”

Antalet och volymen av M&A-transaktioner i Sverige under 2020 visar den kraftiga minskningen av transaktioner under första halvåret kompenserades av marknadens återhämtning under andra halvåret. Någon tillväxt är det inte tal om men inte heller någon kraftig rekyl. Det genomfördes nämligen 1 065 M&A-transaktioner i Sverige hittills i år (1 januari-2 december) vilket är exakt lika många som under motsvarande period 2019. Detta inkluderar såväl inhemska som gränsöverskridande transaktioner. Volymen minskade något, från 45 588 miljoner dollar under 2019 till 44 267 miljoner dollar under 2020. Detta enligt en analys av Baker & McKenzie Advokatbyrå baserad på data från Refinitiv.

– Det blev en rejäl dipp i M&A under våren, vilket var att räkna med, men mer uppseendeväckande är att marknaden återhämtade sig under andra halvåret. Mellan 1 januari och 2 december var antalet transaktioner exakt detsamma under 2020 jämfört med 2019. Volymen var bara 3 procent lägre. Och det stämmer väl överens med de trender vi har sett i vår verksamhet, säger Carl Svernlöv, partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå, till Realtid.

Antalet inhemska M&A-transaktioner uppgick under 2020 till 440 till ett värde om 9 282 miljoner dollar, vilket är fler transaktioner (431) men en betydligt lägre volym jämfört med 2019 (13 758). Trenden var omvänd för gränsöverskridande transaktioner, med 625 transaktioner och en volym om 34 985 miljoner dollar under 2020, mot 634 och en volym om 31 829 miljoner dollar under 2019.

Det högsta antalet transaktioner, inbound som outbound, skedde inom Tech följt av industrin och konsumentprodukter och-tjänster. Sett till antalet transaktioner var USA, Storbritannien och Norge de länder som genomförde flest förvärv i Sverige. Sett till värde toppade däremot Nederländerna, Kina och Tyskland.

– Tech-sektorn har dominerat i både sett till antal transaktioner och till värde. De som investerar mest i Sverige är USA, Storbritannien och Norge medan investeringsintresset från Kina är ganska svalt. När svenska bolag gör förvärv sker det framförallt i övriga Norden och i USA.

Sett till antalet transaktioner gjorde svenska företag flest förvärv i Norge, USA och Finland. Mätt i värde toppade Norge, USA och Tyskland högst värde.

Marknadens intresse för M&A -transaktioner lär knappast avta när ekonomin är i grunden fortsatt stark och ett vaccin är på väg in, enligt Carl Svernlöv.

– Deal-pipeline för slutet av 2020 och starten av 2021 ser mycket lovande ut. Jag ser positivt på framtiden, särskilt nu när man börjar få ordning på vaccinet. Det finns mycket pengar i fonder, ekonomin har förblivit stark och intresset för transaktioner är fortfarande högt i och med att ekonomiska fundamenta fortfarande är starka.