Brummers nya miljardfond stängd för insättningar

Tre veteraner från den numera nedlagda räntehedgefonden Nektar startade i fjol fonden Frost, där ägandet delas med fondbolaget Brummer & Partners.

Tanken är att fonden ska tjäna pengar på relativprissättningen av ränteinstrument. Det skriver DI.

Förvaltningen startade vid årsskiftet med 2,5 miljarder kronor i förvaltat kapital. Fonden har redan slagit i taket och är stängd för insättningar.

Kredtibråk mellan regeringen och Klarna trappas upp

Regeringen kommer idag att lämna över ett föreslag till riksdagen för att begränsa marknadsföringen kring kreditbetalningar på nätet, rapporterar Expressen.

Regeringen trappar därmed upp striden mot Klarna och andra kreditbolag, enligt kvällstidningen. Målsättningen ska vara begränsa risken att svenskarnas skulder växer vidare.

– Jag är förbannad för att branschen inte kunna lösa det här på egen hand, säger ministern Per Bolund till Expressen.

Ekonomer skriver ned Kinaprognos

Wuhanviruset kyler Kinas tillväxt 2020 till 5,4 procent – den lägsta takten sedan 1990, spår Oxford Economics i en uppdaterad bedömning på måndagen. Framför allt privatkonsumtion och investeringar väntas tappa tempo rejält. Det skriver DI.

Prognosen för 2020 kan jämföras med tillväxten för 2019 som bedöms ha uppgått till 6,1 procent och redan det beskrevs som svagt, tyngt av handelskriget.

Tysk matkasse lanseras i Sverige

Tyska Marley Spoon ska lanseras i Sverige. Varje vecka får kunden välja mellan 20 olika recept och varorna levereras i den mängd receptet kräver, något som enligt bolaget minskar matsvinnet. Marley Spoon är börsnoterat i Australien. Det skriver DI.

Bitcoin starkare på virusoro

Kryptovalutan Bitcoin, som i början av året handlades strax under 70 000 kronor, kostar på måndagen strax över 90 000 kronor på den svenska bitcoinbörsen. Uppgången tillskrivs i hög grad oron på de traditionella finansmarknaderna i coronavirusets spår. Nigel Green, vd på analys­ och rådgivningsfirman Devere Group förutspår att uppgången kommer att fortsätta så länge som coronavirusutbrottet fortsätter.

Rekordmånga beviljades skuldsanering

Rekordmånga svenskar sökte och beviljades skuldsanering under fjolåret, uppger Kronofogden i ett pressmeddelande.

Under 2019 var det 20 513 svenskar som ville få sina skulder sanerade – en ökning med cirka 15 procent jämfört med 2018.

12 250 beviljades skuldsanering – en ökning från 10 752 personer under föregående år.

Truecaller har 200 miljoner användare

Den svenska kommunikationsappen Truecaller har passerat 200 miljoner användare, skriver DI Digital som intervjuat vd:n och grundaren Alan Mamedi som inte utesluter en framtida börsnotering. Majoriteten av användarna är från Indien. I år tror bolaget att de går med vinst för första gången någonsin.

SEB överväger neka bolag med bristande mångfald

Wallenbergsfärens storbank SEB överväger att ta rygg på den amerikanska bankjätten Goldman Sachs och ställa mångfaldskrav för att hjälpa bolag till börsen, skriver DI.

Goldman Sachs har meddelat att man från och med i sommar nobbar bolag där styrelsen enbart består av vita män.

Enligt vd Johan Torgeby har SEB redan missat noteringar därför att de har bland de tuffaste kraven i Sverige. Men nu ska banken titta på ”någon typ av mångfaldskrav” för styrelser. Nordea och Carnegie intar en mer avvaktande hållning i frågan, skriver DI.

Oljepriset på ettårslägsta

Priset på WTI-oljan sjönk under måndagskvällen svensk tid till under 50 dollar per fatet, vilket är den lägsta notering på över ett år, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Aktiemarknaden i USA gynnades däremot av statistik i form av inköpschefsindex över tillverkningssektorn. Indexet landade på 50,9 i december, vilket var den högsta nivån sedan juli.

Bactiguard förvärvar Vigilenz

Bactiguard fördjupar det partnerskap som inleddes 2015 genom att förvärva Vigilenz Medical Devices och Vigilenz Medical Suppliesi Malaysia. Förvärvet stärker Bactiguards position inom infektionsprevention och sårvård, samt innovations- och produktutvecklingskapacitet och kompetens. Förvärvsvederlaget består av en kontantbetalning på 4,5 miljoner USD som ska betalas på tillträdesdagen samt, med förbehåll för godkännande av årsstämman, 241 512 nya B-aktier i Bactiguard motsvarande ett värde av 2 miljoner US-dollar. Det framgår av ett pressmeddelande.