British Airways och Finnair ställer in samtliga flyg till Kina

Spridningen av coronaviruset leder till att British Airways och Finnair ställer in samtliga flyg till Kina med omedelbar verkan.

Flygbolaget British Airways ställer nu in samtliga flyg till Kina och tar bort möjligheten att boka flyg till landet i januari och februari från hemsidan.



Nyheten kommer efter att det Brittiska utrikesdepartementet varnat för resor till landet med bakgrunden av den ökade spridningen av coronaviruset.



”Vi ber om ursäkt till kunderna för besväret, men säkerheten för våra kunder och besättningen är alltid vår prioritering", skriver bolaget i en kommentar.



Under tisdagen valde även Finnair att ställa in alla flygningar till Peking och Nanjing till och med mars.

