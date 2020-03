Branta börsfall väntas i Europa

De europeiska börsterminerna pekar på en bred nedgång över Europas börser. Enligt handeln hos IG lutar OMXS30 åt en negativ öppning om 4 procent. DAX-terminen tyder på en nedgång om 4,7 procent och terminen för Eurostoxx50 en nedgång om 4,8 procent, skriver Dagens Industri.



Blandade reaktioner på Asienbörserna

Tokyobörsen går under måndagen plus med omkring 2 procent. Hongkongbörsen backar däremot med drygt 4 procent, Australienbörsen faller med 5,6 procent och Shanghaibörsen är ner 2,2 procent, skriver Dagens Industri.



Svensk handel varnar: 70 000 jobb i fara

Arbetsgivarorganisationen Svensk Handel varnar nu för att över 70.000 jobb i handeln riskerar att försvinna i spåren av coronavirusets framfart. ”Likviditetsbristen är akut för många företag eftersom presenterade åtgärder inte gett effekt”, säger branschorganisationens vd Karin Johansson till Dagens Industri.



Electrolux Professional noteras på Stockholmsbörsen

Electrolux Professional, en avknoppning från Electrolux, noteras under måndagen på Nasdaq Stockholm.



Coronasmittan fortsätter sin spridning

Antalet döda av coronaviruset uppgår nu till 14 703, enligt Worldometer.. Totalt har över 339 182 fall av smittan bekräftats globalt enligt sajten.



Demokraterna blocker åtgärdsprogram

Demokraterna i den amerikanska senaten blockerar ett åtgärdspaket för att mildra de ekonomiska effekterna av viruspandemin, samtidigt som antalet bekräftat smittade i USA har stigit till över 32.000, en tiofaldig ökning i landet jämfört med för en vecka sedan, skriver the Wall Street Journal.



Björn Borg drar tillbaka förslag till utdelning

Det svenska klädmärket Björn Borg meddelar att de drar tillbaka sitt förslag till utdelning efter att coronavirusets påverkat företagets verksamhet negativt. "Omfattningen av denna påverkan är i nuläget inte möjlig att uppskatta, men utbrottet kan komma att ha väsentlig negativ finansiell påverkan på Björn Borg-koncernens verksamhet", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Flyget störtdyker globalt

Antalet dagliga flighter globalt var ner 25 procent vid utgången av förra vecka, jämfört med fredagen innan. Antalet flighter globalt 20 mars var cirka 129 000, jämfört med 172 00 fredagen innan, enligt data från Flightradar24, skriver nyhetsbyrån Finwire.



Lannebo öppnar handel i fonder igen

Efter handelsstoppet kring flera fonder exponerade mot svenska företagsobligationer meddelar nu Lannebo att två av deras fonder åter är öppna för handel. "Under fredagen har marknaden förbättrats betydligt och Lannebo kan därför åter öppna fonderna Lannebo Mixfond och Lannebo Likviditetsfond för handel", skriver Viktor Ström, kommunikationsansvarig Lannebo Fonder.



Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar coronatestning

Wallenbergstiftelserna, landets största privata finansiärer av life science och medicin, beslutar att omgående ge 50 miljoner kronor till akademiska laboratorier på Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet och Uppsala universitet, skriver bolaget i pressmeddelande.

