Detta innebär att mer än hälften av tappet som syntes i bostadspriserna under mars och april nu återhämtats under maj och juni. Omsättningen däremot ligger ungefär 30 procent lägre än vad som uppmättes under 1-15 juni 2019 men har stigit något jämfört med förgående månad. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Bostadsmarknaden i Stockholm visar på oväntad styrka. Bostadsrättspriserna i Stockholms kommun stiger för andra månaden i rad och i accelererande takt dock under fallande omsättning. Om och hur detta är relaterat till Coronapandemin återstår att se. Det är dock tydligt att de svenska hushållen har en förhållandevis avslappnad inställning till riskerna, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige, i en skriftlig kommentar.