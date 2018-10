Börsoro: ännu värre än för två veckor sedan

Börsoro håller i sig

Börs Asienbörserna föll på bred front på torsdagsmorgonen, efter onsdagens kraftiga nedgångar i USA.

USA-handeln präglades av en tilltagande oro för att bolagsvinsterna och den ekonomiska tillväxten håller på att toppa, efter att en rad amerikanska bolag kommit med rapporter med sämre utsikter, skriver nyhetsbyrån Direkt.

Börsfallen är också en reaktion på politisk oro, skriver Dagens Industri. Det internationella läget är spänt efter det misstänkta mordet på den saudiska journalisten och de misstänkta attentaten mot demokratiska politiker i USA.

Marknaden är nu räddare än vid oron för två veckor sedan, skriver Di och refererar till Fear & Greed-index som för närvarande står på 6 på en hundragradig skala där 0 är yttersta rädslopunkten och 100 markerar extrem girighet. För två veckor sedan sjön motsvarande index till 8, läget är alltså sämre nu.

“Det kan komma att bli mycket värre innan det blir bättre”, säger marknadsstrateg Greg McKenna i ett analysbrev på torsdagsmorgonen enligt Bloomberg.

Samtidigt som bolagets resultat försämras är ränteläget på väg upp, vilket ger en försämrad investeringsmiljö.



Tesla går mot strömmen

Börs Elbilstillverkaren Tesla rapporterade en vinst för första gången på två år med ett nettoresultat på 312 miljoner dollar. Företagets rapporterade intäkter för det tredje kvartalet slog analytikers förväntningar. Det skriver Bloomberg News.

Intäkterna för det tredje kvartalet blev 6,8 miljarder dollar, mot förväntade 6,3 miljarder dollar.

Aktien som var ned relativt beskedliga 1,9 procent vid stängning, steg i efterhandeln. Vid 23-tiden var aktien upp runt 14 procent.



Även Microsoft slog förväntningarna

Börs Den amerikanska mjukvarujätten Microsoft redovisar en nettovinst på 8,8 miljarder dollar, eller 1:14 dollar per aktie, för det brutna räkenskapsårets första kvartal. Det ska jämföras med en vinst 6,6 miljarder dollar, eller 84 cent per aktie, ett år tidigare, skriver TT.

Omsättningen steg till 29,1 miljarder dollar från 24,5 miljarder dollar samma period 2017. Det var betydligt bättre än vad analytikerna spått.



Bättre än väntat från SEB

Bank Den fjärde och sista svenska storbanken att rapportera, SEB, överträffar förväntningarna på rörelseresultatet trots ett svagare räntenetto än väntat. Ett starkt provisionsnetto räddar kvartalet.

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för det tredje kvartalet 2018 uppgick till 5,6 miljarder kronor (6,2). Räntabiliteten var 12,7 procent (29,9) medan räntabiliteten före jämförelsestörande poster var 13,2 procent (16,5).

SEB:s vd Johan Torgeby kommenterar resultatet: “I det säsongsmässigt svagare tredje kvartalet fortsatte storföretagens efterfrågan på traditionell lånefinansiering liksom på rådgivning att öka. För finansiella institutioner ledde en låg volatilitet till lägre aktivitetsnivåer, vilket påverkade resultatet för Markets-affären. Mindre och medelstora företag i Sverige var fortsatt aktiva och efterfrågan på lån och betaltjänster ökade. På privatkundsidan växte bolåneportföljen med 2,7 procent jämfört med samma period förra året. I Baltikum var affärsläget fortsatt positivt och utlåningen till både privat- och företagskunder ökade.”

Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 4 procent jämfört med det tredje kvartalet föregående år och minskade med 9 procent jämfört med det starka andra kvartalet detta år. Rörelseresultatet för de första nio månaderna före jämförelsestörande poster ökade med 3 procent jämfört med samma period förra året.

Rörelseintäkterna uppgick till 11,4 miljarder kronor i det tredje kvartalet (11,9). Jämfört med det tredje kvartalet 2017 ökade rörelseintäkterna med 3 procent. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,4 miljarder kronor (5,5). Jämfört med det tredje kvartalet 2017, var rörelsekostnaderna oförändrade.

Kreditkvaliteten var fortsatt god och den förväntade nettokreditförlustnivån var 8 baspunkter i kvartalet. Likviditetstäckningsgraden var 129 procent. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,7 procent. SEB:s egen beräkning av kärnprimärkapitalkravet uppgick till 16,6 procent. Kapitalbufferten över kravet var 310 baspunkter.



Nya finansiella mål i TF Bank – siktar på högre aktieägarvärde

Bank TF Banks styrelse har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy för treårsperioden fram till 2020. Med bibehållen hög avkastning på eget kapital förväntas de finansiella målen skapa större aktieägarvärde på lång sikt, skriver banken i ett pressmeddelande.

TF Bank har definierat ett mål för vinst per aktie om minst 14,50 kronor år 2020 och ett nytt mål för kostnadseffektivitet som innebär ett K/I-tal under 35 procent år 2020.

Styrelsen bibehåller fokus på bankens kapitalstruktur och förmåga att fortsätta att uppnå stark tillväxt. Det nya målet innebär att kapitalrelationerna ska överstiga det legala kapitalkravet (inklusive pelare 2) med minst 2,5 procentenheter. Banken reviderar sin utdelningspolicy från 2018 och framåt, och utdelningen kommer att fastställas i förhållande till den planerade tillväxten och kapitalkraven.

– TF Bank har överträffat de interna målen för utlåningsvolymerna sedan börsnoteringen 2016. Låneportföljen har fördubblats och banken har under den här perioden också levererat en avkastning på eget kapital kring 30 procent. För att skapa större aktieägarvärden på sikt vill styrelsen tydliggöra att framtida tillväxtmöjligheter och kostnadseffektivitet ska prioriteras. Samtidigt gör vi utdelningspolicyn mer flexibel och stärker upp bankens finansiella position säger Mari Thjømøe, styrelseordförande i TF Bank.

– TF Bank fortsätter att växa och diversifiera verksamheten. Banken finns idag i nio länder och planerar att expandera ytterligare framöver, både geografiskt och med nya produkter på befintliga marknader. De nya finansiella målen innebär en fördubbling av vinsten jämfört med resultatet 2017. Givetvis ska detta ske med bibehållen disciplin i fråga om avkastningen på eget kapital och en aktiv riskhantering. I min roll som vd ser jag fram emot att fortsätta skapa lönsam tillväxt med de anställdas, kundernas och aktieägarnas bästa i fokus, säger Mattias Carlsson.



Kraftigt vinstlyft i TF Bank

Bank Den starka tillväxten har fortsatt under det tredje kvartalet och låneportföljen passerade 4 miljarder kronor under augusti, visar delårsrapporten. Samtidigt fortsätter diversifieringen av bankens finansiering, både geografiskt och med längre löptider. Stigande ränteintäkter och lägre kreditförluster lyfte kvartalets rörelseresultat till 63 miljoner kronor, en ökning med 22 procent, jämfört med motsvarande period 2017.

Tre första kvartalen 2018 jämfört med samma period i fjol:

Rörelseintäkterna ökade med 20,6 procent till 455 miljoner kronor.

Låneportföljen har ökat med 33,0 procent till 4,2 miljarder kronor sedan årsskiftet

Rörelseresultatet ökade med 15,5 procent till 165 miljoner kronor

Nettoresultatet ökade med 16,0 procent till 127 miljoner kronor.

K/I-talet uppgick till 39,8 procent (37,0).

Totala kapitalrelationen uppgick till 17,4 procent, en ökning med 1,2 procentenheter sedan årsskiftet. Resultat per aktie ökade till 5,80 kronor (5,22).



Handelsbanken inför visselblåsarfunktion

Bank Anders Bouvin säger i en intervju med Svenska Dagbladet att banken ska vidta de åtgärder som behövs för att komma till rätta med påstådd dålig arbetsmiljö:

– Allt ska nu fram på bordet. Om det behövs ytterligare åtgärder tänker jag införa kraftfulla sådana. Jag blir förbannad varenda gång jag hör om det här med kränkningar. Jag har min moraliska kompass, säger han till tidningen.

Banken inför nu en extern visselblåsarfunktion för att medarbetare ska våga anmäla.

Dotterbolags-vd köpte stort i Serneke

Fastighet Daniel Åstenius, vd i dotterbolaget Serneke Bygg har via bolaget Ledge Ing köpt 9.980 aktier i byggbolaget Serneke. Aktierna köptes till kursen 58,25 kronor per aktie, i en affär på 591.000 kronor på Nasdaq i Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister, skriver Finwire.

