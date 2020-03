Börsnedgången tilltar

UPPDATERAD 13:10: Nedgången på Stockholmsbörsen tilltar under veckans sista handelsdag – och oljan åker brant utför.

Efter lunch är breda OMXS-index ner 3,12 procent samtidigt som storbolagsindex OMXS30-index faller 2,74 procent. Övriga börser faller också, guldet stiger medan oljan tappar rejält.

Noteringar från andra börser:

Londonbörsen minus 3,12 procent.

Frankfurt DAX minus 3,34 procent.

Moskva minus 5,79 procent .

Helsingfors minus 3,49 procent.

Oslo, minus 3,92 procent.

Köpenhamn minus 2,3 procent.



Bäst på storbolagslistan är Sagax preferensaktie, upp 0,27 procent. I övrigt på Stockholmsbörsen är Eniro upp 7,84 procent, Hansa Biopharma 4,74 procent och Lundin Gold 2,91 procent. Största förlorare är Veoneer på minus 8,94 procent, Strax på minus 8,82 procent och SSM Holding på minus 8,33% procent.

Mot strömmen går guldgrävaren Semafo som stiger 3,5 procent samt gruvbolaget Lundin Gold som är upp 2,7 procent. Spotpriset på guld steg kraftigt under torsdagen och stiger ytterligare 0,95 procent på fredagen till omkring 1 687 dollar per uns. Oljan fortsätter att kämpa, för närvarnade ned 4,24 procent till 47,89 dollar per fat.