Börsen stängde upp 2,7 procent

När Stockholmsbörsen stängdes under tisdagen var breda OMXSPI-index upp med 2,7 procent och storbolagsindex OMX30 upp med 2,3 procent.



Svenska telekombolaget Ericsson som idag meddelade att de står fast vid sin utdelning om 5 miljarder kronor slutade på en uppgång om 3,1 procent med stängningskursen 80,9 kronor per aktie.



Ratos vars dotterbolag Hent fick tillkännage en miljardorder från norska Statsbygg under dagen, ökade med cirka 15,5 procent under dagen med slutkursen 26 kronor per aktie.



Electrolux aktie steg 2,4 procent trots att bolaget idag meddelade att de permitterar 900 anställda i bolaget. Electrolux Professional ledde i sin tur storbolagsindex med en uppgång om nära 20 procent och 15,8 procent i A- respektive B-aktien.



På small-cap listan ledde Etrion och Eniro med 30 respektive 27,5 procent uppgång.