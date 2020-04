Börsen stängde i moll

Stockholmsbörsens halvdag under valborgsmässoafton stängde på minus efter att ha inlett handel på plusstrecket.



OMX30 stängde på minus 1,4 procent och det breda OMXSPI-indexet tappade 1,1 procent



Millicom rasade under dagen med 9 procent efter att ha presenterat delårsrapport som var under förväntan samt att årets utdelning i bolaget slopas.



Bland storbolagen steg Astra Zeneca med 2,6 procent och Assa Abloy minskade med 6,2 procent.



Gränges steg med hela 11 procent efter att ha redovisat en delårsrapport över förväntan, med ett rörelseresultat om 210 miljoner kronor för Q1.



Large cap-listande Pandox steg under dagen med nära 6 procent.