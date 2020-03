Börsen öppnar nedåt

De ledande börserna i New York gick starkt på tisdagen efter krisågärder från Federal Reserve.

S&P 500 stängde på plus 6 procent, Nasdaq på plus 6,2 proent och Dow Jones på plus 5,2 procent.

Dow Jones-terminen är ändå nu på morgonen ned 3,9 procent, S&P ned 3,7 procent och Nasdaq-terminen ned med över 4,4 procent.

