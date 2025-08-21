Stockholmsbörsen öppnar med små rörelser. Precis vid börsöppningen backar breda OMXS-index 0,1 procent. Det är fortsatt ganska lugnt på världens börser.
Stillsam börsöppning – Nordea tappar
Mest läst i kategorin
Polestar rusar globalt – men kollapsar på hemmaplan
Polestar tar marknadsandelar på flera internationella marknader. Samtidigt är bolagets försäljning i Kina på väg mot ett haveri. Motorjournalisten Åsa Wallenrud menar att det är en avgörande ödesfråga för bolaget. Storsatsning utanför Kina Trots att Polestar ägs till stor del av kinesiska Geely vill de inhemska bilköparna inte ha märket. Anledningen är att Kina redan …
Börsras för AI – varnar för att bubblan kan spricka
AI-aktier har fallit rejält på börsen de senaste dagarna. Detta efter att en ny studie från MIT pekar på dålig avkastning samtidigt som Sam Altman på OpenAI varnar för en potentiell bubbla. Techaktier började falla under tisdagen vilket fortsatte under onsdagen. S&P 500 tech föll har tappat i värde med 2,5 procent under veckan. Samtidigt …
Förvaltare lämnar avkastningssuccé – doldisen går vidare
Specialfonden Swedbank Robur Fokus har toppat sin kategori och gett hög och stabil avkastning de senaste åren. Nu väljer fondens förvaltaren att gå vidare. Swedbank Robur Fokus introducerades 2018 som en ny global aktiefond med fokus på onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag. Fonden månadshandlas och minsta första insättning är 50 000 kronor. Sedan 2021 har …
Anställda på designapp kan sälja aktier till jättevärdering
Den som arbetar på grafisk design-startupen Canva kan få ett rejält tillskott till lönen. Företaget erbjuder nämligen medarbetare att sälja sina aktier – till en ny värdering. Australiensiska Canva blev en omtalad succé 2013 när man lanserade sin tjänst för grafisk design. Sedan dess har företagit vuxit stadigt – och nu får medarbetarna rejält betalt …
Trump vill få bort Fed-topp – anklagas för brott
USA:s President Donald Trump skriver på sociala medier att Lisa Cook, styrelseledamot i landets centralbank, Fed, måste avgå. Detta efter att hon har anklagats för att på olaglig väg ordnat förmånliga lånevillkor till sig själv. Under onsdagen skrev Donald Trump på sin sociala medier-plattform Truth Social att Lisa Cook bör avgå från sin post som …
På storbolagslistan OMXS30 återfinns Saab i toppen som stiger 1,5 procent. Nordea faller närmare 2 procent efter att aktien säljstämplats av Barclays.
I går kväll stängde flera av USA-börserna runt nollan. Tekniktunga Nasdaq fortsatte dock ner en dryg halv procent. Även under nattens Asienhandel var det relativt lugnt.
Oljepriset har stigit något de senaste dagarna. Ett fat Nordsjöolja (brent) kostar på morgonen strax över 67 dollar.
På de avvaktande finansmarknaderna är blickarna riktade mot den amerikanske centralbankschefen Jerome Powells tal vid mötet i Jackson Hole på fredag och ett eventuell uttalande om riktning för räntan framöver.