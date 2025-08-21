Stillsam börsöppning – Nordea tappar

På storbolagslistan OMXS30 återfinns Saab i toppen som stiger 1,5 procent. Nordea faller närmare 2 procent efter att aktien säljstämplats av Barclays.

I går kväll stängde flera av USA-börserna runt nollan. Tekniktunga Nasdaq fortsatte dock ner en dryg halv procent. Även under nattens Asienhandel var det relativt lugnt.

Oljepriset har stigit något de senaste dagarna. Ett fat Nordsjöolja (brent) kostar på morgonen strax över 67 dollar.

På de avvaktande finansmarknaderna är blickarna riktade mot den amerikanske centralbankschefen Jerome Powells tal vid mötet i Jackson Hole på fredag och ett eventuell uttalande om riktning för räntan framöver.