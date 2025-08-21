Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Stillsam börsöppning – Nordea tappar

Nordea
(Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT)
TT
TT
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Stockholmsbörsen öppnar med små rörelser. Precis vid börsöppningen backar breda OMXS-index 0,1 procent. Det är fortsatt ganska lugnt på världens börser.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Polestar gör bra bilar men har extrema utmaningar
Spela klippet
Realtid TV

Polestar rusar globalt – men kollapsar på hemmaplan

21 aug. 2025

På storbolagslistan OMXS30 återfinns Saab i toppen som stiger 1,5 procent. Nordea faller närmare 2 procent efter att aktien säljstämplats av Barclays.

I går kväll stängde flera av USA-börserna runt nollan. Tekniktunga Nasdaq fortsatte dock ner en dryg halv procent. Även under nattens Asienhandel var det relativt lugnt.

Oljepriset har stigit något de senaste dagarna. Ett fat Nordsjöolja (brent) kostar på morgonen strax över 67 dollar.

På de avvaktande finansmarknaderna är blickarna riktade mot den amerikanske centralbankschefen Jerome Powells tal vid mötet i Jackson Hole på fredag och ett eventuell uttalande om riktning för räntan framöver.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS