Ryssland skakas av budgetkris – räddas av oljepriset

Den ryska statsbudgeten är under en press som saknar motstycke. Finansministeriet i Moskva har tvingats föreslå nedskärningar på 10 procent av de statliga utgifterna för att dämpa ett växande underskott.

Det handlar om motsvarande tiotals miljarder dollar som nu måste prioriteras om när intäkterna från gas och andra sektorer var i botten.

Förutsättningarna för att hålla ekonomin flytande har försämrats i takt med att marginalerna i den nationella fonden minskat drastiskt. För Vladimir Putin innebär detta ett smärtsamt val mellan att finansiera fronten eller att bibehålla den sociala stabiliteten på hemmaplan, skriver Moscow Times.

Mellanöstern räddar Ryssland

Trots det dystra läget har en extern faktor förändrat spelplanen dramatiskt. Eskaleringen av konflikten i Mellanöstern har drivit upp det globala oljepriset till nivåer som ger den ryska statskassan det andrum den desperat behöver.

De ökade intäkterna fungerar som en tillfällig krockkudde. När priset på rysk Urals-olja handlas nära eller över det västliga pristaket på 60 dollar per fat, strömmar nya miljarder in i den ryska krigskassan som annars hade gapat tom, rapporterar Kyiv Independent.

Analytiker pekar på att Ryssland lyckats runda sanktioner genom en omfattande skuggflotta. Det gör att oljan når marknaden till priser som finansierar offensiven trots sanktioner från EU och USA.

Dessutom har USA tillfälligt lättat sanktioner, och tillåter att Indien tar in rysk olja för att dämpa pressen på världsmarknaden.

På längre sikt är ett försvagat eller slaget Iran en dålig nyhet för Ryssland. Men på kort sikt är ett högt oljepris kritiskt för rysk ekonomi.

En bräcklig balansgång

Samtidigt som de ekonomiska musklerna får ny kraft via oljan, är situationen i grunden instabil. Den ryska ekonomin har blivit helt beroende av höga energipriser för att täcka de enorma kostnaderna för den över fyra år långa ”speciella militära operationen”.

Militära analytiker varnar för att den ekonomiska uthålligheten prövas mot en verklighet där materiella förluster blir allt dyrare att ersätta. Varje dollar i prisfall på oljemarknaden slår direkt mot Rysslands förmåga att hålla ut i ett långdraget utnötningskrig.

Det är en farlig balansgång där ett plötsligt prisfall skulle kunna få hela det ryska korthuset att falla. Krisen är därmed inte avvärjd, bara framskjuten genom en geopolitisk utveckling som råkat gynna Moskva för stunden.

Samtidigt gör Ukraina oväntade framsteg på slagfältet. I början av 2026 har Ukraina i stort sett återtagit en hel region och sammanlagt vunnit tillbaka omkring 5 kvadratmil av sitt land.