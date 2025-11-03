Wall Street-bubblan tros spricka – men ingen vet när

Flera av världens mest inflytelserika bankchefer och investerare varnar för att värderingarna på många tillgångar i USA är så höga att det handlar om en bubbla.

Men även om många tror att det kommer en korrigering – eller en krasch, som det ofta kallas – är det svårare att veta när det sker.

Även de mest avancerade modellerna har svårt att förutse när nästa större nedgång inträffar, skriver The Economist.

Har gått upp och ner

De amerikanska aktiemarknaderna har nått rekordnivåer, med värderingar som historiskt bara överträffats under it-boomen runt millennieskiftet.

Även obligationsmarknaden uppvisar tecken på överhettning.

Beslut som fattas av Fed-chefen Jerome Powell följs noggrant av marknaden. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).

Ränteskillnaden mellan företagsobligationer och amerikanska statsobligationer är den lägsta på mer än två decennier, vilket signalerar att investerare tar allt mindre betalt för risk.

ANNONS

Till och med guld, vanligtvis betraktat som en trygg hamn, har uppvisat stora prisrörelser under hösten, skriver Yahoo Finance.