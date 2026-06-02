Ericsson och Sandvik ställer hårda krav på sina underleverantörer kring miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Men i den mest grundläggande frågan, att betala fakturorna i tid, toppar de själva listan över Sveriges sämsta betalare.
Storförtaget kräver etik av leverantörerna – men betalar själva sist
Enligt Företagarnas granskning av Bolagsverkets data betalar Sandvik sina leverantörer efter i snitt 80 dagar och Ericsson efter 68 dagar. Volvo Cars landar på 62 dagar och Stora Enso på 57.
Samtliga tre, Ericsson, Sandvik och Volvo Cars, har skrivit under branschens frivilliga uppförandekod om betalning inom 30 dagar.
Sju av tio låter de minsta vänta
Mönstret bekräftas i bredare siffror.
Sju av tio storföretag låter mikroföretag med färre än tio anställda vänta mer än 30 dagar på betalning, och mot leverantörer med 10–49 anställda är andelen 74 procent. För de medelstora leverantörerna, 50–249 anställda, har betalningsmoralen till och med försämrats, från 78 till 80 procent mellan 2024 och 2025.
För leverantörerna får dröjsmålen konkreta följder.
I Svensk industriförenings senaste Underleverantörsbarometer uppger sex av tio att de tvingas acceptera längre betaltider än de anser rimliga, och nästan nio av tio vill se en lag som begränsar tiderna till 30 dagar.
”När stora bolag skjuter upp betalningar stärker de sin egen likviditet, medan leverantörerna får bära kostnaden”, säger Sinf:s vd Carl Aschan till Dagens industri.
Fordonsindustrin hårdast drabbad
Fordonsindustrin pekas ut som särskilt utsatt.
En färsk enkät från FKG visar att drygt 85 procent av leverantörerna anser att de långa betaltiderna märkbart påverkar likviditet, investeringar och innovationsförmåga.
”Nu måste vi få bukt med den här sjukan som finns i industrin, där leverantörer tvingas agera räntefri bank åt storbolagen”, säger FKG:s vd Peter Bryntesson till Di.
Volvo Cars betalar i snitt efter 62 dagar, trots en avtalad tid på 49
För kunskapsintensiva bolag slår väntan direkt mot tillväxten.
”En tillväxtreform”
Också debattröster kopplar betaltiderna till Sveriges konkurrenskraft.
Långa väntetider binder kapital som annars kunnat gå till rekrytering och produktutveckling, skriver Innovationsföretagens förbundsdirektör Anders Lenhoff och Condesigns vd Fredrik Bromander i en debattartikel i Dagens industri.
De menar att rimliga betaltider i grunden är en tillväxtreform.
Även i Ny Teknik har företrädarna för Together Tech, Innovationsföretagen, Sinf och FKG lyft problemen i en debattartikel.
Politiken står still
Trots trycket har frågan kört fast politiskt.
EU-kommissionens förslag om en tvingande 30-dagarsregel har fastnat i ministerrådet, där flera länder, inklusive Sverige, är emot. Socialdemokraternas Europaparlamentariker Adnan Dibrani vill se en gemensam lag, medan Företagarnas Patrick Krassén anser att tvingande regler är fel väg att gå.
Den svenska regeringen håller fast vid sin linje. I ett svar på en skriftlig riksdagsfråga skriver energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) att regeringen ser positivt på snabbare betalningar, men att nya åtgärder ”inte bör vara mer långtgående och detaljerade än vad som är nödvändigt”.
Inom livsmedelsindustrin finns sedan 2021 en EU-lag med 30 dagar som tak, ett exempel andra branscher borde ta efter. Det menar bland annat Leksands knäckebröds vd Peter Joon.