Storförtaget kräver etik av leverantörerna – men betalar själva sist

Enligt Företagarnas granskning av Bolagsverkets data betalar Sandvik sina leverantörer efter i snitt 80 dagar och Ericsson efter 68 dagar. Volvo Cars landar på 62 dagar och Stora Enso på 57.

Samtliga tre, Ericsson, Sandvik och Volvo Cars, har skrivit under branschens frivilliga uppförandekod om betalning inom 30 dagar.

Sju av tio låter de minsta vänta

Mönstret bekräftas i bredare siffror.

Sju av tio storföretag låter mikroföretag med färre än tio anställda vänta mer än 30 dagar på betalning, och mot leverantörer med 10–49 anställda är andelen 74 procent. För de medelstora leverantörerna, 50–249 anställda, har betalningsmoralen till och med försämrats, från 78 till 80 procent mellan 2024 och 2025.

För leverantörerna får dröjsmålen konkreta följder.

I Svensk industriförenings senaste Underleverantörsbarometer uppger sex av tio att de tvingas acceptera längre betaltider än de anser rimliga, och nästan nio av tio vill se en lag som begränsar tiderna till 30 dagar.

”När stora bolag skjuter upp betalningar stärker de sin egen likviditet, medan leverantörerna får bära kostnaden”, säger Sinf:s vd Carl Aschan till Dagens industri.