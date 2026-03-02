Jättestämning mot Sony – ska ha tagit ut överpris på spel

Sony står inför en stämning på två miljarder pund i Storbritannien.

Det handlar om påståenden om att miljontals Playstation-användare har debiterats för höga priser på digitala spel.

Fallet omfattar uppskattningsvis 12,2 miljoner användare och ska prövas vid Competition Appeal Tribunal i London, skriver Financial Times.

Kan få ersättning

Kärnan i ärendet är att Sony påstås ha utnyttjat sitt dominerande läge genom att förbjuda konkurrerande nedladdningssystem och ta ut en kommission på 30 procent av digitala spelköp.

Denna kostnad ska enligt klagandena har överförts till konsumenterna.

Lagen gäller digitala köp över ungefär ett decennium fram till februari i år, och berörda användare kan få ersättning på cirka 162 pund var, nästan 2 000 kronor, om stämningen vinner gehör.

En i raden av rättsprocesser

Sony försvarar sin modell med hänsyn till säkerhet, integritet och höga investeringar i hårdvara, samt menar att kommissionen delvis används för att subventionera konsolpriserna.

Fallet är en del av en ökande trend med rättsprocesser mot digitala plattformars prissättningspraxis, efter bland annat Apples dom om App Store-kommissioner i oktober 2025.

Rättegången är planerad att pågå i tio veckor med start den 10 mars.