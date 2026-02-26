USA:s största hedgefonder har uppemot 100 miljarder dollar att investera. Det kräver allt fler unga talanger, men de kan vara svåra att hitta.
Hedgefonderna har för mycket pengar – hinner inte anställa
De talas om att AI kommer att göra många kontorsjobb överflödiga, bland annat inom konsultbranschen.
Men det tycks inte gälla de de stora multistrategifonderna på Wall Street.
Där är istället svårigheten att hitta folk som kan investera en allt större säck med pengar – och därför befinner sig flera bolag mitt i en intensiv rekryteringsvåg.
Har vuxit snabbt
Samtidigt som karriärstegar kapas i många andra branscher bygger hedgefonderna ut sina egna – från praktikplatser till portföljförvaltare med mångmiljonersättning, skriver Business Insider.
Bakgrunden är en snabb kapitaltillväxt. Fonder som Millennium Management, Citadel, Point72 och Balyasny Asset Management har vuxit kraftigt sedan 2022, då starka resultat under turbulenta marknader lockade nytt kapital.
Millennium förvaltar i dag över 80 miljarder dollar och har anställt hundratals portföljförvaltare, men brottas ändå med att hitta tillräckligt många investerare för att placera pengarna.
Startar ett trainee-program
Talangjakten har drivit upp löner och ersättningspaket till rekordnivåer. Stjärnförvaltare lockas med avtal värda tiotals miljoner dollar, och även mindre framgångsrika team ses som rekryteringsmål.
Kostnadstrycket har i sin tur pressat avkastningen och slagit hårt mot mindre aktörer som haft svårt att hänga med.
Som svar bygger jättarna nu långsiktiga talangprogram. Millennium startar ett praktikprogram för studenter, medan Balyasny lanserar ett nio månader långt traineeupplägg för nyutexaminerade.
Har fått 100 000 ansökningar
Citadel och Point72 har redan etablerade utbildningsakademier och har kraftigt ökat sin närvaro på universitet. Citadel uppges ha fått över 100 000 ansökningar till sina praktikplatser och antar mindre än en procent.
Satsningen markerar ett skifte för en bransch som länge präglats av en ”var man för sig”-kultur, där enskilda stjärnor byggde sina egna team och snabbt bytte arbetsgivare.
Nu professionaliseras strukturerna med tydligare karriärvägar, mentorskap, personlighetsanalyser och prestationsdata.
Finns farhågor
Hos flera av fonderna har en stor andel av dagens portföljförvaltare rekryterats och skolats internt.
Utvecklingen väcker samtidigt frågor. Kritiker varnar för att fonderna riskerar att bli mer lika varandra när de tränar investerare i liknande modeller och riskanalys.
Om många aktörer tar liknande positioner kan marknadsrörelser förstärkas vid stress.
Fondbolagen avfärdar farhågorna och menar att utbildningen ger verktyg, inte färdiga svar. Kreativitet och individuella strategier ska fortsatt vara avgörande.
