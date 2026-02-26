Hedgefonderna har för mycket pengar – hinner inte anställa

De talas om att AI kommer att göra många kontorsjobb överflödiga, bland annat inom konsultbranschen.

Men det tycks inte gälla de de stora multistrategifonderna på Wall Street.

Där är istället svårigheten att hitta folk som kan investera en allt större säck med pengar – och därför befinner sig flera bolag mitt i en intensiv rekryteringsvåg.

Har vuxit snabbt

Samtidigt som karriärstegar kapas i många andra branscher bygger hedgefonderna ut sina egna – från praktikplatser till portföljförvaltare med mångmiljonersättning, skriver Business Insider.

Bakgrunden är en snabb kapitaltillväxt. Fonder som Millennium Management, Citadel, Point72 och Balyasny Asset Management har vuxit kraftigt sedan 2022, då starka resultat under turbulenta marknader lockade nytt kapital.

Millennium förvaltar i dag över 80 miljarder dollar och har anställt hundratals portföljförvaltare, men brottas ändå med att hitta tillräckligt många investerare för att placera pengarna.